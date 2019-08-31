Aile faciası

Antalya'da 75 yaşındaki baba, tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Ordu'da ise 28 yaşındaki Mert K. birlikte yaşadığı annesini boğarak öldürdü

Antalya'da tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldüren baba gözaltına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesi Gebiz Mahallesi'nde iki katlı binada yaşayan Ceylan D. (75) ile oğlu Ömer D. (46) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Ceylan D. üst kattaki balkondan tartışmayı sürdüren oğlu Ömer D.'ye av tüfeğiyle ateş etti.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı incelemede Ömer D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Baba Ceylan D. ise gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

TARTIŞTIĞI ANNESİNİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Ordu'nun Altınordu ilçesinde ise tartıştığı annesini boğarak öldüren zanlı tutuklandı.

Ordu'da Mert K. (28) ve birlikte yaşadığı annesi Meryem K. (50) arasında Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'ndeki evlerinde tartışma çıktı. Tartışma sırasında annesini boğarak öldüren Mert K., yakınlarını arayarak annesinin fenalaştığını söyledi.

Eve gelen yakınları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, Meryem K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Meryem K.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Meryem K.'nin otopsisinde boynunda iz olduğunu belirleyen Adli Tıp Kurumu uzmanları durumu polise bildirdi.

Soruşturmayı genişleten ekipler, Mert K.'yi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunda cinayeti itiraf eden zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mert K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

