AİHM’den flaş Selahattin Demirtaş kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 4 Kasım 2016'dan beri tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasına yönelik karar verdi. AİHM kararında “Oy birliğiyle ilgili tutuklunun duruşma öncesi tutukluluğuna son vermesi için bütün gerekli adımları atmasına karar verilmiştir” denildi.
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