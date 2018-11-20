banner107
Tarihi postane restore bekliyor
Tarihi postane restore bekliyor
35 0
Diz sakatlıkları moral bozdu
Diz sakatlıkları moral bozdu
99 0
Gergin maç berabere tamamlandı
Gergin maç berabere tamamlandı
378 0
Rusya'dan gelip, 415 şiş yiyerek rekor kırdı
Rusya'dan gelip, 415 şiş yiyerek rekor kırdı
31 0
Mağusa'nın, Girne aşkı
Mağusa'nın, Girne aşkı
99 0
Cevdet, Kocaeli’de başarıya sürüyor
Cevdet, Kocaeli’de başarıya sürüyor
41 0
65’inci yaşa görülmemiş kutlama
65’inci yaşa görülmemiş kutlama
56 0
Biri Türk Ocağı'nı durdursun
Biri Türk Ocağı'nı durdursun
103 0
banner82

AİHM’den flaş Selahattin Demirtaş kararı

banner27

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın makul sürede yargılanmadığını savunarak serbest bırakılmasını istedi.

banner210
AİHM’den flaş Selahattin Demirtaş kararı
banner192

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 4 Kasım 2016'dan beri tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasına yönelik karar verdi. AİHM kararında “Oy birliğiyle ilgili tutuklunun duruşma öncesi tutukluluğuna son vermesi için bütün gerekli adımları atmasına karar verilmiştir” denildi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.