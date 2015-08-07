Ağrıda şehit olan Uzman Çavuşun adı belli oldu

Olay, bugün saat 11.30 sularında Doğubayazıt ilçesi Çetenli köyü Somkaya mevkiinde meydana geldi. Bir grup PKK mensupları yoldan geçen araçların önü kesip ateşe verildiği bilgisinin alınması üzerine müdahale etmek üzere olay yerine...

Olay, bugün saat 11.30 sularında Doğubayazıt ilçesi Çetenli köyü Somkaya mevkiinde meydana geldi. Bir grup PKK mensupları yoldan geçen araçların önü kesip ateşe verildiği bilgisinin alınması üzerine müdahale etmek üzere olay yerine giden Patnos Komando Alayına bağlı TİMe ateş açılması sonucu şehit olan uzman çavuşun adı Muhammet Oruç olduğu belirtildi.

ŞEHİT UZMANDAN AHMET KAYALI PAYLAŞIMLAR



Şehit uzman Çavuşun Facebook hesabındaki paylaşımları ise dikkat çekti. Başta Müslüm Gürses, Azer Bülbül, Yıldız Tilbe gibi sanatçıların şarkılarını ve sözlerini paylaşan Oruç, Ahmet Kayanın Kürt sorunuyla ilgili bir sözünü de sayfasında paylaşmış. Ahmet Kayanın resminin üzerine yazılan Batıdan doğuya gelince turist, doğudan batıya gidince terörist olan bir ülkedeyiz ifadelerini paylaşan Muhammet Oruç sık sık memleketi Adana ve Galatasaray hayranlığını dile getirmiş.