banner107
17 0
20 0
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
28 0
22 0
10 0
18 0
28 0
21 0
banner82
banner147

Ağrıda şehit olan Uzman Çavuşun adı belli oldu

banner27

Olay, bugün saat 11.30 sularında Doğubayazıt ilçesi Çetenli köyü Somkaya mevkiinde meydana geldi. Bir grup PKK mensupları yoldan geçen araçların önü kesip ateşe verildiği bilgisinin alınması üzerine müdahale etmek üzere olay yerine...

Ağrıda şehit olan Uzman Çavuşun adı belli oldu
banner137

Olay, bugün saat 11.30 sularında Doğubayazıt ilçesi Çetenli köyü Somkaya mevkiinde meydana geldi. Bir grup PKK mensupları yoldan geçen araçların önü kesip ateşe verildiği bilgisinin alınması üzerine müdahale etmek üzere olay yerine giden Patnos Komando Alayına bağlı TİMe ateş açılması sonucu şehit olan uzman çavuşun adı Muhammet Oruç olduğu belirtildi.

ŞEHİT UZMANDAN AHMET KAYALI PAYLAŞIMLAR

Şehit uzman Çavuşun Facebook hesabındaki paylaşımları ise dikkat çekti. Başta Müslüm Gürses, Azer Bülbül, Yıldız Tilbe gibi sanatçıların şarkılarını ve sözlerini paylaşan Oruç, Ahmet Kayanın Kürt sorunuyla ilgili bir sözünü de sayfasında paylaşmış. Ahmet Kayanın resminin üzerine yazılan Batıdan doğuya gelince turist, doğudan batıya gidince terörist  olan bir ülkedeyiz ifadelerini paylaşan Muhammet Oruç sık sık memleketi Adana ve Galatasaray hayranlığını dile getirmiş.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.