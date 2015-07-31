Ağır kayıplar veren PKK'nın son oyunu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı operasyonlar sonrası terör örgütü PKK ağır kayıpları engellemek için farklı yollara başvuruyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin DAEŞle birlikte PKKnın Kandildeki hedeflerine yönelik başlattığı operasyonlar örgüte dört günde geri adım attırdı.



11 Temmuzda tek taraflı ateşkesi bitirdiğini açıklayan ve terör saldırılarına hız veren Kandil, 24 Temmuz Cuma akşamı başlayan operasyonlarda ağır darbe alınca Türkiye ile ateşkes sağlamak için 28 Temmuz Salı günü iki girişimde bulundu. Ankaranın tespitlerine göre ateşkes talebinin iki amacı bulunuyor. Zaman kazanmak ve daha ağır kayıpları engellemek.



ZAMAN KAZANMA ÇABASI:



Kandil, ilk girişimi Kuzey Irak üzerinden yaptı. Salı günü Kandil, Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ile iletişim kurdu, Türkiye ile ateşkes yapmak istediklerini, aracı olup olamayacağını sordu. Ateşkes talebinin, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlunun beraberindeki heyetle Erbile gerçekleştirdiği ziyaretten bir gün önce gelmesi dikkat çekti.



HDPYE MESAJ:



İkinci talep yine Salı günü HDPye iletildi. Kandil HDPden hükümeti İmralı ile görüşmelere zorlamasını istedi. Amaç İmralı ile görüşmeyi sağlamak, Öcalana ateşkes açıklaması yaptırmak. Böylece İmralı istediği için tek taraflı ateşkes ilan ediyoruz diyerek Kandildeki kayıpların önüne geçmek.



TÜRKİYEDEN ÇEKİLENE KADAR DEVAM:



Kandilden bu mesaj gelince HDP, hükümete yönelik sert söylemini çarşamba sabahı yumuşattı. Demirtaştan Şu silahları tekrar bir daha susturalım. Herkes biraz daha sağduyu ile hareket etmeli. Barış dili kullanmalı mesajı geldi. Ankara, PKKnın operasyonlarda aldığı ağır darbe ve zaman kazanmak nedeniyle ateşkes istediğini tespit ettiği için operasyonlardan geri adım atmayacak. PKK, Türkiyeyi tamamen terk edene kadar operasyonlar devam edecek. Hükümet, çözüm sürecinin kaldığı yerden devam etmesi için PKKnın tüm silahlı unsurlarını Türkiyeden çekmesini şart koşuyor.

Kaynak : Sabah