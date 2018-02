Afrin şehitlerine veda

Zeytin Dalı Harekatı'nın 22. gününde 12 eve şehit ateşi düştü. Şehitler için memleketlerinde tören düzenlendi. Askerler, binlerce kişi tarafından son yolculuklarına uğurlandı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 22. gününde ''Atak'' tipi helikopterin düşmesi sonucu ve çatışmalarda şehit olan 12 asker son yolculuklarına uğurlandı.

İZMİR

Helikopterde şehit olan Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman (33), İzmir'de toprağa verildi.

Karşıyaka ilçesindeki Beşikçioğlu Camisinde düzenlenen törene şehit Karaman'ın emekli emniyet müdürü olan babası Uğur Salim, annesi Habibe, eşi Duygu, kardeşleri Ahmet ve Harika Cemrenur Karaman ile yakınlarının yanı sıra Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir milletvekilleri Kerem Ali Sürekli, Mahmut Atilla Kaya, Necip Kalkan, CHP İzmir milletvekilleri Atila Sertel, Murat Bakan, Musa Çam ve Mustafa Balbay, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, AK Parti İl Başkanı Bülent Delican, diğer protokol üyeleri, askeri erkan, Karşıyaka Spor Kulübü futbolcuları ile vatandaşlar katıldı.

ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünde yüksek lisans öğrencisi olduğu öğrenilen şehit Karaman'ın naaşının camiye getirilişi sırasında tekbir getirildi, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atıldı. Şehidin annesi, babası ve kardeşleri katafalka konan tabuta sarılarak gözyaşı döktü.



Şehidin yakınları, tabutun başında saygı nöbeti tutarken ağlayan askerin gözyaşlarını sildi.



Öğle namazının ardından İl Müftüsü Ramazan Muslu cenaze namazını kıldırdı. Muslu duasında "Cenabı Allah ordumuza Zeytin Dalı ve diğer harekatlarda güç ve kuvvet versin, görünmez orduları ile ordumuzu teyit eylesin. Bizleri birlik ve beraberlikten ayırmasın" dedi.



Namazın ardından şehidin naaşı top arabasına kadar omuzlarda taşındı. Bu sırada baba Uğur Salim Karaman da tabutu omuzladı. Tabut taşınırken tekbirler getirildi, "şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atıldı.



Anne Habibe Karaman, top arabasına konulan tabuta sarılarak gözyaşı döktü, "Oğlum, annen sana hasret, annen seni çok seviyor" dedi.



Şehit Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman'ın cenazesi Kadifekale Hava Şehitliği'ne defnedildi.

Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan da (28) İzmir'de toprağa verildi. Karşıyaka'daki Beşikçioğlu Camisi'nde düzenlenen törene şehidin babası Zeki, annesi Fatma, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde sözleşmeli er olan kardeşi Gökhan Akdoğan ve yakınlarının yanı sıra Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de katıldı.



Törende ayrıca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, AK Parti İzmir milletvekilleri Kerem Ali Sürekli, Mahmut Atilla Kaya, Necip Kalkan, CHP İzmir milletvekilleri Ali Yiğit, Murat Bakan, Musa Çam ve Tacettin Bayır, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, diğer protokol üyeleri, askeri erkan ile vatandaşlar hazır bulundu.

"BİZİ YILDIRAMAYACAKLAR"



Şehit Akdoğan'ın annesi, babası ve kardeşi katafalktaki tabuta sarılarak gözyaşı döktü.



Bu sırada anne Fatma Akdoğan "Seninle gurur duyuyorum. Bizi yıldıramayacaklar." dedi.



Cenaze töreni sırasında saf tutanların arasından bir kişi "Burada ne işleri var. Bunlar teröriste terörist diyemiyor." diye bağırdı. Diğer vatandaşlar tarafından susturulmaya çalışan kişiye, şehidin kardeşi Gökhan Akdoğan da "Şehidimize kimse saygısızlık yapamaz" şeklinde tepki gösterdi. Camiden uzaklaştırılan kişinin şehidin komşusu olduğu belirtildi.



İkindi namazının ardından İl Müftüsü Ramazan Muslu cenaze namazını kıldırdı.



Tekbirler eşliğinde top arabasına konan tabut, bir süre burada taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu. Bu sırada çevredeki vatandaşlar "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı. Bir grup da büyük bir Türk bayrağı açtı.



Şehit Akdoğan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kadifekale Hava Şehitliği'ne defnedildi.

ESKİŞEHİR



41 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege, Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Ege'nin Türk bayrağına sarılı naaşı askeri uçakla Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na getirildi. Burada düzenlenen askeri törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Özdemir Çakacak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katıldı.

Daha sonra şehit Ege'nin naaşı, Reşadiye Camisi'ne getirildi. Bu sırada şehidin annesi Gülten, kardeşleri Serkan Ege ve Betül, eşi Dilek, kızları Elif (17) ve Elvan Ege (13) ile yakınları da törenin yapılacağı caminin avlusunda valilik tarafından kendileri için ayrılan taziye alanına geçti.



Şehidin annesi, kardeşleri, eşi ve iki kızı, naaşın başına gelerek dua etti, tabutu öptü.



Buradaki törene, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Cemal Okan Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Adar, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdür Engin Dinç, diğer yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Şehidin naaşı İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından kıldırılan namazın ardından top arabasına konuldu. Şehit Serdar Ege'nin cenazesi, askeri törenin ardından Kanlıpınar Şehitliği'ne defnedildi.

HATAY



Piyade Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz'in cenazesi, memleketi Hatay'ın Erzin ilçesinde törenle toprağa verildi. İl merkezinde düzenlenen basına kapalı törenin ardından cenaze aracıyla Erzin ilçesine getirilen Şehit Oğuzcan Ekiz'in naaşı ilk olarak Milli Egemenlik Caddesi'ndeki babaevine getirilerek, helallik alındı.

Şehidin naaşı, helallik alınmasının ardından törenin yapılacağı Mülümün Mezarlığı'na götürüldü.



Burada hazırlanan alanda düzenlenen cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Hatay Valisi Erdal Ata, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Tören alanına ambulansla getirilen şehidin annesi Suna Ekiz, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin 9 yaşındaki yeğeni ise törende şehit dayısının askeri beresiyle ön safta yer aldı.



Bakan Fakıbaba, şehidin babası Mehmet Ekiz'e sarılarak teselli etmeye çalıştı.



Cenaze namazının kılınmasının ardından Şehit Piyade Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz'in cenazesi, toprağa verildi.



Bekar olan şehit Ekiz'in amcasının oğlu Uğur Ekiz'in de 2010'da İstanbul'daki askeri araca yönelik düzenlenen bombalı saldırıda şehit düştüğü öğrenildi.



Ailesinin tek erkek çocuğu olduğu öğrenilen şehit Oğuzcan Ekiz'in 4 yıllık uzman çavuş olduğu bildirildi.

SAMSUN



Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin'in cenazesi, Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verildi. Hatay'daki törenin ardından askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen şehit Şahin'in naaşı, buradan Havza ilçesindeki Kevser Camisi'ne götürüldü.

Burada düzenlenen cenaze törenine şehidin eşi Çiğdem Şahin, eşinin askeri üniformasını giyerek katıldı. Tören sırasında şehidin annesi Behiye, kardeşleri Emine, Sündüs, Asiye ve Zekeriya Şahin de gözyaşlarına hakim olamadı.



İl Müftüsü Veysel Çakı'nın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin'in cenazesi, Yenice köyündeki baba evinde helallik alınmasından sonra köy mezarlığında defnedildi.



Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Uzman Çavuş Burak Akalın'ın cenazesi de, Samsun'un Çarşamba ilçesinde toprağa verildi. Hatay'daki törenin ardından askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen şehit Akalın'ın naaşı, önce İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.



Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, Çarşamba ilçesinin Epçeli köyüne nakledildi.

Epçeli Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze töreni sırasında anne Aysel Akalın, oğlunun fotoğrafını öptükten sonra havaya kaldırarak, "Bu benim kahraman oğlum" dedi.

İl Müftüsü Veysel Çakı'nın ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Uzman Çavuş Burak Akalın'ın naaşı, askerlerin omuzlarında köy mezarlığına taşınarak toprağa verildi.



Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ADANA



Uzman Çavuş Halis Koca, Adana'nın İmamoğlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Koca'nın (28), Türk bayrağına sarılı naaşı İmamoğlu ilçesi Ayvalı Mahallesi Mezarlığı'na getirildi.

Anne ve babası daha önce vefat eden şehidin kamuflajını giyen kız kardeşi Zehra Koca, Türk bayrağa sarılı tabuta sarılarak, "Dört kardeşim olsun, dördü de feda olsun" diyerek gözyaşı döktü.



Elinden bir an olsun Türk bayrağını bırakmayan Zehra Koca, ağabeyinin fotoğrafını öptü. Ağabey Halit Koca da kardeşinin tabutuna sarılırken gözyaşlarına hakim olamadı.



Şehidin ninesi Zülfü Koca da tabuta sarılarak, "Çakır gözlüm vatana feda olsun" diye ağıt yaktı.



İl Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı namazın ardından konuşma yapan Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım adına bütün vatandaşlara başsağlığı diledi.



"Bu çocuklar, evlatlarımız bizler burada onurla, huzur içerisinde yaşayalım diye canlarını feda ediyorlar" diyen Çelik, "Eğer askerlerimiz Afrin'de bu kahramanca mücadeleyi vermeseler biz Hatay'da, Kilis'te Türkiye'nin sınırları içerisinde Ankara'da, İstanbul'da, onurla, başı dik bir biçimde yaşayamayız. O sebeple devletimiz ve milletimiz bu kahraman şehitlerimize ebediyen minnettar olacak" ifadesini kullandı.

Şehitlerin haklarının asla ödenemeyeceğini vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:



"Yapacağımız şey, onların miras bıraktığı bu ülkeye, buradaonurlu yaşayalım diye canlarını feda ettikleri, bu kadar aziz gördükleri bu vatan toprağına, daha çok sahip çıkmak, daha çok çalışmak, ülkemizin özgürlüğünü, bağımsızlığını, onurunu, şerefini, hep beraber hangi işi yapıyorsak o işte daha çok korumaktır. Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı başladığında herkese söyledik. Dedik ki masumlara, mazlumlara, Suriye'de baskı altında olan Türkmenlere, Araplara, Kürtlere zeytin dalı uzatıyor Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ama zalimlere de bu kahraman şehitlerimiz kahramanca mücadele ederek, bize yaşatmaya çalıştıkları acıya müsaade etmeyeceklerini gösteriyorlar. Hiçbir şekilde geri adım atmayacağız, hiçbir şekilde geri durmayacağız. Hepimiz bu kutlu yolun yolcusuyuz. Ülkemizi korumak için, vatanımızı korumak için, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni korumak için elimizden gelen her gayreti göstereceğiz. Ne mutlu onlara ki şehadet mertebesine eriştiler, peygamberlerin bile özendiği bir mertebeye eriştiler. Ne mutlu onlara ki cennete kavuştular ve ne mutlu onlara ki bize bu alsancağın altında onurlu, şerefli bir hayat bırakmak için en önden gittiler."



"Afrin'de olanları biliyorsunuz, sınırımızda bir terör devleti kurmak istiyorlar" ifadesini kullanan Çelik, şöyle konuştu:



"Sınırımızda kurdukları terör devletinden sonra topraklarımızın içine bu terörü uzatacaklar. Topraklarımızı bu sözde terör devletinin parçası yapacaklar. Ama her bir şehidimizle birlikte şunu söylüyoruz, asla müsaade etmeyeceğiz, asla bu mücadeleden geri adım atmayacağız, her bir şehit bayrağımızı daha çok göklere çeken bir başka bayraktır."



Adana'nın çok şehit verdiğine değinen Bakan Çelik, kentin vatan sevgisi ve müdafaası söz konusu olduğunda en önde nasıl gidileceğini gösterdiğini kaydetti.



Özellikle İmamoğlu'nun bu konuda bir sancak gibi olduğunu vurgulayan Çelik, Adana'nın her tarafının böyle olduğunu sözlerine ekledi.



Bakan Çelik'in konuşmasının ardından şehidin naaşı bir süre omuzlarda taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu ve ardından Ayvalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Mahmut Demirtaş, milletvekilleri, 10. Tanker Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral İsmail Günaydın ile askeri ve sivil erkan katıldı.

ADIYAMAN

Şehit Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan memleketi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Sarıaslan için Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesindeki Merkez İlkokulu'nda tören düzenlendi.



Törene, şehidin babası İmam, annesi Hatice, kız kardeşi Esra, ağabeyi Eyüp ile yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, AK Parti milletvekillerinden Adnan Boynukara, Halil İbrahim Fırat, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Ali Ekiyor, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze töreninde şehit annesi Hatice Sarıaslan tabutun başına gelerek, "Seni vuran eller kırılsın" dedi.



Bekar olduğu ve 4 kardeşi bulunduğu öğrenilen şehidin cenazesi, kılınan namazın ardından Suvarlı beldesindeki mezarlığa defnedildi.

GİRESUN



26 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu'nun cenazesi ise memleketi Giresun'da toprağa verildi. Karacaoğlu'nun naaşı, Erzincan'dan karayolu ile Giresun'un Çamoluk ilçesi Kılıçtutan köyündeki baba evine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından cenaze Çamoluk Merkez Camisi'ne götürüldü. Bu sırada şehidin babası Süleyman, annesi Muazzez ve eşi Kıymet Karacaoğlu gözyaşı döktü. Ağabeyi Haşim Karacaoğlu ise uzun süre kardeşinin Türk bayrağına sarılı tabutu önünde bekledi.

Törene katılan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de şehidin aile bireylerine başsağlığı dileyerek destek oldu.



Yaklaşık bir hafta önce Afrin'de şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Ufuk Aktağ'ın babası Mehmet ve annesi Tülay Aktağ da törene katılarak şehit Karacaoğlu'nun ailesine destek oldu.



Şehidin naaşı ikindi vakti kılınan cenaze namazından sonra Çamoluk Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve vatandaşlar katıldı.

MERSİN

Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş için Mersin'in Anamur ilçesinde tören düzenlendi. Anamur Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin cenazesi, törenin düzenlendiği Otogar Camisi'ne getirildi.



Buradaki törene, şehidin eşi Alime, annesi Ümmü, babası Mehmet Ali Kuş ve yakınları ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan, Yılmaz Tezcan ve Ali Cumhur Taşkın, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, CHP Mersin milletvekilleri Aytuğ Atıcı ve Hüseyin Çamak, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Anamur Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serdar Cangökçe, Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu arada tören sırasında şehidin 3 yaşındaki kızı Ayşe yakınlarının kucağında uyudu. Törende acılı aileyi askerler ve yakınları teskin etti.



Şehidin eşi Alime Kuş, tabuta sarılıp gözyaşı dökerek, "Seni çok seviyorum. Kızını göremedi. Ben hamileyken gitti. Bana söz vermişti 'Son' demişti. Biz seninle okul, sıra arkadaşıyız. Ben şimdi kızıma ne diyeceğim. Sana söz veriyorum ona çok iyi bakacağım. Ne olur kalk" dedi.



Anne Ümmü Kuş da tabuta sarılıp, "Hasan'ım dimdik ayaktayım. Sen benim hayat arkadaşımdın. Bırakma bizi" diye gözyaşı döktü.



Bakan Elvan, başsağlığı dilediği aileye tören boyunca eşlik etti.



Daha sonra İl Müftüsü Dursun Ali Coşkun'un kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, aile yakınları, Bakan Elvan ve vatandaşların omuzunda, cenaze aracına kadar taşındı.



Şehidin cenazesi, Akine Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

KIRIKKALE

Üsteğmen Erdem Mut'un cenazesi Kırıkkale'de toprağa verildi. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi morgundan, helallik alınması için Çalılöz Mahallesi'ndeki babaevine götürülen şehit Mut'un naaşı, daha sonra Nur Camisi ve Külliyesi'ne getirildi.

Şehidin babası Ali, annesi Ayşe ve eşi Gizem Mut ile aile yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.



Törende eşinin tişörtünü ve alyansını bir an olsun elinden bırakmayan eşi Gizem Mut, "Sakın ağlamayın, şerefsizleri güldürmeyeceğiz." diye ağıt yaktı.



Törene katılan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, cenaze namazı öncesi şehidin eşine taziyelerini iletti.

Fenalaşan şehit yakınlarına sağlık ekipleri müdahale ederek ambulansa götürdü.



Şehidin naaşı, İl Müftü Yardımcısı Şinasi Öztürk'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından top arabasında taşıdı.



Bakan Arslan, bu sırada şehidin babası Ali Mut'un koluna girerek bir süre aracın arkasından yürüdü.



Şehidin naaşı Kırıkkale Şehitliği'ne defnedildi.



Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, AK Parti Kırıkkale milletvekilleri Ramazan Can, Abdullah Öztürk ve Mehmet Demir, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Ayhan Vural, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İSTANBUL

Uzman Çavuş Koray Karaca'nın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi. Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda, terör örgütü unsurlarıyla girilen çatışmada şehit olan Karaca için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisinde tören düzenlendi.



Törene, şehidin Dedesi Efe, babası Ramazan, annesi Fadime Karaca ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehdi Eker, Hayati Yazıcı, Erol Kaya, CHP İstanbul Milletvekilleri Akif Hamzaçebi, Mahmut Tanal, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Cenazeye, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisi, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı da çelenk gönderdi.



Şehidin cenazesi, tören öncesi Kartal Esentepe Mahallesi'ndeki baba ocağına götürülerek helallik alındıktan sonra ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından cenaze arabasına konuldu.



Şehit Uzman Çavuş Koray Karaca'nın cenazesi, Kartal Kurfalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.