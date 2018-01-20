Afrin harekatı fillen başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Kütahya Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrin harekatı sahada fiilen başladı, devamı gelecek" dedi.

haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kütahya 6. Olağan İl Kongresi'ne konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrin harekatı sahada fiilen başladı, devamı gelecek. Bunu Münbiç operasyonu takip edecek" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:



"Suriye’de kendilerince bir oyun kurgulayanlar, terör örgütünün adını değiştirerek kurnazlık yaptıklarını sanıyorlar. Bizim gözümüzde adı ne olursa olsun teröristlerden müteşekkil her türlü organizasyonun adı terör örgütüdür. Yok Suriye Demokratik Güçleri’ymiş, yok sınır ordusuymuş, yok sınır muhafızlarıymış, yok iç güvenlik oluşumuymuş, siz kimi kandırıyorsunuz ya. Bu örgütün adı PKK’dır, bu örgütün adı PYD’dir, bu örgütün adı YPG’dir."

"Amerika’nın da Avrupa Birliği’nin de terör örgütleri listesinde olan PKK var ya, Suriye’de iş tuttukları örgüt işte onun ta kendisidir. Böyle olduğunu kendileri de çok iyi bildikleri halde bizi ve tüm dünyayı kandırmak için adeta kırk takla atıyorlar. Bunu yaparken de sürekli kendileriyle tenakuza düşüyorlar. Biri diyor ki ‘Ordu kuracağız', öteki ‘Bizim asla böyle bir amacımız yok', bir başkası da ‘Sınır muhafızları oluşturacağız' diye bir laf ediyor. Daha bunun mürekkebi kurumadan iç güvenlik oluşumu diye bir şey çıkıyor ortaya. Bunların birbirlerinden haberi yok ya da birinin söylediği yalanı öteki duymadığı için her biri başka telden çalıyor."

"Galiba onların aklına Türk deyince sadece kucaklarında besleyip büyüttükleri FETÖ'cüler ve bu ihanet şebekesinin karaktersiz, omurgasız, her türlü kullanıma elverişli elemanları geliyor. Yine bunların aklına galiba bölgede çalışılacak ortak deyince de sadece parayı verenin tepe tepe kullanabildiği bir kiralık katiller ordusundan ibaret olan PKK'lılar geliyor. Ama merak etmeyin, terör örgütlerine güvenmenin ne kadar yanlış olduğunu öğrenecekler. Bu bölgede Türkiye'den başka çalışılabilecek müttefik bulamayacaklarını öğrenecekler."

"Türk milleti, inancı ve onun sembolleri olarak gördüğü ezanı, bayrağı, vatanı, devleti uğruna canını feda etmekte hiçbir zaman tereddüt göstermemiştir. Bugün de 'şehit verebileceğimiz' tehdidiyle bizi istiklal ve istikbal mücadelemizden geri çekilmeye, başımıza gelecekleri kabullenmeye razı edebileceklerini düşünenler varsa onlara yanıldıklarını göstermek boynumuzun borcudur."

SALON DIŞINDA VATANDAŞLARA HİTAP ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kütahya 6. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya Yeni Spor Salonu dışında toplanan vatandaşlara hitap etti.