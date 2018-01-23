Afrin'de alınan bölgelerin sayısı 14'e ulaştı

Afrin harekatı 4'üncü gününde devam ediyor. Dün kontrolün sağlandığı stratejik önemdeki Burseya Dağı çevresinde çatışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sınır bölgesindeki karakollardan yapılan topçu atışıyla da bölge ateş altına alındı. Terör örgütü PYD/YPG'nin elinden alınan yerlere yenileri eklendi. ilk 4 günde toplam 14 nokta ele geçirilmiş durumda

TSK'nın Afrin kentinde yürüttüğü "Zeytin Dalı Harekatı" 4'üncü gününde.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de başlattığı, terör örgütü YPG ve DAEŞ'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.



Harekatın dördüncü gününde Özgür Suriye Ordusu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle Afrin'nin batısındaki Cinderes beldesine bağlı El Hammam köyünü ele geçirdi.



Anadolu Ajansının haberine göre köyün çevresindeki tepeler de terör örgütü PYD'den alındı.



Cinderes bölgesi, PYD’nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesine saldırı düzenlediği stratejik bir bölge olarak niteleniyor. Cinderes aynı zamanda, Afrin’e uzanan düz bir vadi konumunda.



Zeytin Dalı Harekatı'nın ilerleyen safhaları açısından Cinderes bölgesindeki gelişmelerin büyük önem taşıdığına dikkat çekiliyor.



ÖSO ve TSK'nın, Afrin'in batısı, kuzeyi ve kuzeybatısından başlatılan operasyonda, ilk 4 günde ele geçirdiği noktalarla terör örgütünün iletişim hatlarının koptuğu belirtiliyor.



Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise binlerce sivilin Afrin'i terketmeye çalıştığını iddia etti.



Binlerce kişinin Halep'te Kürtlerin kontrolündeki bölgeye gitmeye çalıştıkları belirtiliyor. Ancak Esad rejiminin kaçan sivillerin kontrol noktalarından geçişine izin vermediği ileri sürülüyor.



Afrin için fiziki korunma sağlayan stratejik Burseya dağında da çatışmalar devam ediyor.



Teröristlerin burseya dağını Azez ve Kilis'e roket saldırıları için kullandığı belirtiliyor.



Dağın teröristlerden temizlenmesiyle Türkiye sınır hattıyla birlikte Azez ve çevresindeki suriyeli sivillerin güvenliğine yönelik tehditlerin azalacağı vurgulandı.

TECRÜBELİ BİRLİK BÖLGEDE

Öte yandan Hatay'ın Yalangoz mevkiinde konuşlu bulunan 200 kişilik bir komando birliği de sınıra geldi. Çok sayıda iç güvenlik harekatına katılarak kendini kanıtlayan Hakkari Komando Tugayı'na bağlı birliğin, Hatay'ın Hassa sınırına doğru hareket ettiği ve buradan Afrin bölgesine gireceği öğrenildi.

BİR STRATEJİK NOKTA DAHA ELE GEÇİRİLDİ

Anadolu Ajansı, Afrin'in batısından sürdürülen operasyonda Cinderes beldesinin El Hammam köyünü ve çevre tepeleri terör örgütü PYD/PKK'dan aldığını duyurdu.

Cinderes bölgesi, PYD/PKK’nın Hatay'ın Reyhanlı ilçesine saldırı düzenlediği stratejik bir bölge olmasının yanında, Afrin’e uzanan düz bir vadi konumunda bulunuyor.

170 HEDEF İMHA EDİLDİ

ÖSO ve TSK, Afrin'in batısı, kuzeyi ve kuzeybatısından başlatılan operasyonda, ilk 4 günde toplam 14 noktayı ele geçirmişti. Operasyonda şu ana kadar 170'ten fazla hedefin imha edildiği bildirildi.

MAYIN İMHA ARAÇLARI SEVK EDİLDİ

Birlikler dün açılan Azez cephesinden Afrin'e ilerlemeye devam ediyor. Zırhlı birliklerin mayın tarlalarıyla karşılaşması üzerine bölgeye mayın tespit ve imha araçları yönlendirildi.

SAĞANAK YAĞIŞ VE ÇAMUR

Etkili olan sağnak yağış ve arazideki çamurun da birliklerin ilerleyişini güçleştirdiği kaydedildi. Kara harekatının başladığı Gülbaba Köyü'nün güneyinde de çatışmalar devam ediyor.

1 ASKER ŞEHİT

Harekattan şu ana kadar iki acı haber geldi. Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan ve Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta şehit oldu. Bölgenin temizlenmesiyle Türkiye sınır hattı ile birlikte Azez ve çevresindeki Suriyeli sivillerin güvenliğine yönelik tehditlerin azalacağı belirtildi.

Afrin Operasyonu'nda yaklaşik 25 bin Suriyeli muhalif Türk ordusuna destek veriyor. Dost ateşini engellemek için ÖSO unsurları kollarına sarı bantlar takıyor.