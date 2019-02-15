Adıyaman’da ‘cıva’ ile oynayan 27 öğrenci zehirlendi

Adıyaman'da, arkadaşlarının sınıfa getirdiği cıva ile temas ettikten sonra rahatsızlanarak hastanede tedaviye alınan 34 ortaokul öğrencisinden 27'sinin cıva zehirlenmesine maruz kaldığı belirlendi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan'ın koordinasyonu ile Ankara'dan ambulans uçakla antidot (panzehir) getirilerek öğrencilerin tedavisinde kullanılmaya başlandı.

Olay, geçen çarşamba günü Türkiye Petrolleri Ortaokulu’nda meydana geldi. İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen lise son sınıf öğrencisi okula cıva dolu kutu getirdi. Sınıftaki öğrenciler merak ettikleri kutuyu ellerine alarak inceledikten sonra arkadaşlarına geri verdi. Öğrenciler evlerine gittikten sonra durumdan haberdar olan okul müdürü velilere mesaj göndererek çocuklarının tedbir amaçlı hastaneye götürülmesini istedi. Ailelerin durumlarını sorduğu öğrencilerden 34’ü, mide bulantısı ve baş ağrısı gibi şikayetleri olduğunu söyleyince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Öğrencilerden alınan kan örnekleri, Ankara’ya gönderildi. Burada yapılan tahlillerde 27 öğrencinin cıva zehirlenmesine maruz kaldığı ve tedavi görmeleri gerektiği belirlendi.

AMBULANS UÇAKLA ANTİDOT GETİRİLDİ

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan’ın koordinasyonu ile Ankara’dan ambulans uçakla antidot (panzehir) getirilerek öğrencilerin tedavisinde kullanılmaya başlandı. Gözetim altında tutulan 27 öğrencinin eğitimlerinin aksamaması için de İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile de görüşmeler yapıldı. Bu kapsamda görevlendirilen öğretmenler hastanedeki tedavi sürecinde öğrencilere eğitim verecek.