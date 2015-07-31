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Adana'da geniş çaplı operasyon başlatıldı

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Adana Valisi, teröristlere yardımcı olan kişilerin yakalanabilmesi için kentte geniş çaplı operasyon başlatıldığını söyledi.

Adana'da geniş çaplı operasyon başlatıldı
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Adana Valisi Mustafa Büyük, Pozantı Emniyet Müdürlüğü binasına gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin, Teröristlere yardımcı olan kişilerin bulunup yakalanabilmesi için güvenlik güçlerimiz geniş çaplı operasyon başlattı dedi.

Vali Büyük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pozantı Emniyet Müdürlüğüne yapılan saldırıda 2 polis memurunun şehit düştüğünü anımsattı.

Çıkan çatışmada 2 teröristin öldürüldüğünü ifade eden Büyük, Milletimizin başı sağolsun. Bu teröristlere yardımcı olan kişilerin bulunup yakalanabilmesi için güvenlik güçlerimiz geniş çaplı operasyon başlattı diye konuştu.

Terör örgütü PKK üyesi bir grubun, Pozantı Emniyet Müdürlüğü binasına girerek gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 2 polis şehit edilmiş, çıkan çatışmada 2 terörist öldürülmüştü.

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