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Adanada 3,2lik deprem

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDİM) verilerine göre, saat 12.18de ilçeye bağlı Yeniköy mahallesinde 3.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Yerin 4,9 km altında...

Adanada 3,2lik deprem
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDİM) verilerine göre, saat 12.18de ilçeye bağlı Yeniköy mahallesinde 3.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Yerin 4,9 km altında gerçekleşen sarsıntıda can ve mal kaybı olmadı.

Kozanda 4 gün önce de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

 

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