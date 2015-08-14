Adana ve İzmir'de PKK'ya şafak baskını

Adana ve İzmir'de Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(dfp-haber-ici); });

Adanada PKK ve KCKya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, 5 tabanca, 2 pompalı tüfek, silahlara ait çok sayı da mermi ve örgütsel döküman ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.



İZMİRDE DE OPERASYON



Adananın ardından İzmirde de terör örgütü PKKnın gençlik yapılanması YDG/Hye yönelik 3 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Özel Harekat, Çevik Kuvvet destekli akrep ve TOMA araçlarının katılımıyla Buca, Karabağlar ve Konak ilçelerinde şafak operasyonu düzenledi.

Önceden belirlenmiş çok sayıdaki adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyona, polis helikopteri de destek verdi. Yaklaşık 350 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, bazı evlerin açılmayan kapıları koçbaşı ile kırılırken, çevrede de geniş güvenlik önlemi alındı.

Operasyonlarda 13 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda pompalı av tüfekleri, tabanca ve örgütsel doküman ele geçirildi. Ekipler, evlerdeki bazı bilgisayarlara da el koyarak dijital verileri kopyaladı.

Operasyonlarda gözaltına alınanların, terör örgütü PKKnın yönlendirmesiyle İzmirde şehir yapılanması KCK kapsamında faaliyet gösterdikleri, terör örgütünün kırsal kadrosuna adam kazandırma yönünde faaliyet yürüttükleri ve kentte eylemler yaptıkları iddia edildi.

Gözaltına alınan zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Kaynak : DHA, AA