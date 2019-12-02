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Acemi kundakçı kendi ve arkadaşlarını yaktı

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Adana'da kız kardeşini kaçıran kişinin evini yakmak isteyen bir kişi kendini ve iki arkadaşını yaktı. Tedavinin ardından gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı.

Acemi kundakçı kendi ve arkadaşlarını yaktı

 

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kız kaçırma nedeniyle husumetli oldukları ailenin evini kundaklamaya çalışırken yaralanan 3 şüpheli, tedavilerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Polis ekipleri, Dağlıoğlu Mahallesi'nde R.E. ve G.E. çiftine ait evi ateşe vermek isteyen 3 kişinin, kıyafetlerinin tutuşması sonucu yaralandıkları ihbarını aldı.

Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaralıların ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldığını belirledi.

Yaralılar F.K. (22), kuzeni D.K. (15) ve arkadaşı Ş.S. (19) hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Zanlılardan F.K'nin kız kardeşi E.K'nin, H.E. ile kaçması üzerine aileler arasında husumet oluştuğu ve bu nedenle evin kundaklanmak istendiği iddia edildi.

F.K'nin kuzeni ve arkadaşıyla akaryakıt istasyonundan benzin alıp H.E'nin ailesine ait iki katlı müstakil eve gittikleri, D.K. ve Ş.S'nin merdivenlerden benzin dökerek çıktığı sırada zeminde bekleyen F.K'nin çakmakla yakıtı ateşe verdiği, D.K. ve Ş.S'nin kıyafetlerinin tutuştuğu, F.K'nin de onlara yardım etmeye çalışırken yaralandığı öne sürüldü.

Olayda merdivenlerde küçük çapta hasar oluştuğu, bir süre önce H.E'nin ailesinin evi boşalttığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

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