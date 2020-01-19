banner255
banner69
Cimnastikçiler yeni yılı kutladılar
Cimnastikçiler yeni yılı kutladılar
7 0
NASA'daki stajının üçüncü gününde gezegen keşfetti
NASA'daki stajının üçüncü gününde gezegen keşfetti
28 0
 
Düello penaltılarda bitti
Düello penaltılarda bitti
316 0
Güzelyurt, Grup Fosil’le eğlendi
Güzelyurt, Grup Fosil’le eğlendi
39 0
Duygulu anlar yaşandı
Duygulu anlar yaşandı
32 0
Küçük Berke yardım bekliyor
Küçük Berke yardım bekliyor
43 0
Nalbantoğlu’nda ikinci kalp nakli
Nalbantoğlu’nda ikinci kalp nakli
28 0
banner374

AB’den Türkiye’ye yardım kesintisi

banner27

AB, Türkiye’ye yapılacak katılım öncesi yardımı yüzde 75 kıstı

AB’den Türkiye’ye yardım kesintisi

Alman medyası, Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları ve Suriye'deki askeri operasyonları nedeniyle Türkiye'ye yapması planlanan üyelik öncesi yardımlarda kesintiye gittiğini yazdı. Brüksel, demokrasiyi teşvik eden projelere verdiği desteği ise kesmiyor.

Essen merkezli Funke Medya Grubu, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrel tarafından Avrupa Parlamentosu’na gönderilen mektuba ulaştı. Buna göre; AB, Türkiye’ye yapılacak katılım öncesi yardımı yüzde 75 kıstı.

Bu bağlamda AB Türkiye’ye sadece 168 milyon Euro yardımda bulunacak ve bu fonun 150 milyon Euro’su demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi konusunda harcanacak. Geri kalan 18 milyon Euro ise kırsal kalkınmaya ayrılacak.

İspanyol siyasetçi, AB’nin kesintisine gerekçe olarak ise Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’nı ve Kıbrıs Adası açıklarında yaptığı sondaj çalışmalarını gösterdi.

Josep Borrell, Türkiye’ye yapılan yardımların 2017 yılından bu yana toplam 1,2 milyar Euro azaltıldığına da dikkat çekti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.