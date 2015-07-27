ABD ve Türkiye arındırılmış bölge konusunda anlaştı

ABD ve Türkiye'nin Suriye'de IŞİD'den arındırılmış bölge konusunda anlaştığı iddia edildi.

Fransız haber ajansı AFP, ABD ve Türkiye ’nin Suriye’nin kuzeyinde ‘IŞİD’den arındırılmış bölge’ konusunda anlaştığını öne sürdü.

Haberi ismini vermek istemeyen üst düzey bir ABD’li yetkiliye dayandıran ajans, yetkilinin "Amaç IŞİD'den arındırılmış bölge kurmak ve Türkiye'nin Suriye sınırında daha fazla güvenlik ve istikrar sağlamak" ifadesini kullandığını belirtti.

ABD Başkanı Barack Obama'yla birlikte gerçekleştirdiği Etiyopya ziyaretinde konuşan yetkili, bölge hakkındaki detayların henüz netleşmediğini ifade etti. Ortak bir askeri çabanın 'uçuşa yasak bölge' içermediğini vurguladı.

Haberde, varılan mutabakat çerçevesinde Türkiye, IŞİD'e karşı savaşan "ABD'li partnerlerini karada destekleyecek." denildi.

Arındırılmış bölgenin Fırat'tan 110 kilometre batıya Halep’e kadar uzanacağı ve yaklaşık 65 kilometre derinliğe sahip olacağı var olan iddialar arasında...