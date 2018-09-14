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ABD'nin yaklaşımı Türkiye- AB arasında işbirliği gerektiriyor

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ABD'nin yaklaşımı Türkiye- AB arasında işbirliği gerektiriyor
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "AB Brexit’ten sonra ticari ilişkilerin temelini oluştururken, Türkiye’nin Gümrük Birliği ilişkisini de dikkate almalıdır. ABD’nin son zamanlardaki korumacı yaklaşımı Türkiye ile AB arasında daha da gelişmiş bir işbirliğini gerekli kılıyor" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Mar del Plata şehrinde düzenlenen “G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı''na katılmak üzere gittiği Arjantin'de çeşitli temaslarda bulundu. Bu yıl dönem başkanlığını Arjantin'in yaptığı G20 Toplantıları çerçevesinde, Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısında Türkiye'yi temsil eden Pekcan, temasları kapsamında AB Ticaret Komiseri Cecilia Malmström ile bir araya geldi. AB-Türkiye ekonomik ve ticari ilişkilerinin mevcut durumunun ele alındığı toplantıda Pekcan, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin ekonomik ve ticari ilişkileri derinleştirmek için büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi. Pekcan, “AB Brexit'ten sonra ticari ilişkilerin temelini oluştururken, Türkiye'nin Gümrük Birliği ilişkisini de dikkate almalıdır. ABD'nin son zamanlardaki korumacı yaklaşımı Türkiye ile AB arasında daha da gelişmiş bir işbirliğini gerekli kılıyor” ifadesini kullandı.

Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Nezdinde Ticaretten Sorumlu Devlet Sekreteri Jean-Baptiste Lemoyne ile de ikili görüşme gerçekleştiren Pekcan, bugün “Gıda ve Tarımsal Küresel Değer Zincirleri ve Yatırım Boyutları” ile “ Yeni Sanayi Devrimi'nin Ticarete ve Yatırıma Etkileri” başlıklı oturumlara katılacak. Pekcan, “Uluslararası Ticaretteki Güncel Gelişmeler Üzerine G20 Diyaloğu”na da katılarak, ticaret ve yatırımlara yönelik perspektifler ve ticaret savaşları ve DTÖ sisteminin güncellenmesine yönelik değerlendirmelerini aktaracak. Pekcan ayrıca Suudi Arabistan, Hindistan, Hollanda Ticaret Bakanları ile de ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

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