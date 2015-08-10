ABD konsolosluğuna ateş açıldı

Sarıyer'deki Amerikan Konsolosluğu'na kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası polisle saldırganlar arasında çatışma çıktığı bildirildi.
Biri erkek, diğeri kadın olduğu iddia edilen saldırganların kaçtığı, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı kaydedildi. Saldırı sonrası konsolosluğa bomba imha ve inceleme ekipleri sevk edildi. Çok sayıda ambulans da bölgede bekletiliyor.
Sarıyer'deki Amerikan Konsolosluğu'na kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası polisle saldırganlar arasında çatışma çıktığı bildirildi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Sözcüsü, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Halen ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz" dedi.
Sabah saatlerinde ABD'nin İstinye'deki konsolosluğuna yönelik ateş açıldı. Saldırıyı gerçekleştiren biri kadın 2 kişi kaçtı.
Polis bölgede elinde uzun menzilli silah bulunan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Saldırganlardan kadın olanının yaralı olarak konsolosluğa yakın bir eve girdi ve bu evde yakalandı.
SEDYEYLE ÇIKARILDI
Saldırgan sedyeyle evden çıkarılarak ambulansa konuldu. 2 kişinin ABD konsolosluğuna yönelik saldırı sonrası polis kaçan kişileri yakalamaya yönelik arama ve operasyonlara başladı. Saldırıyı gerçekleştiren bir kişinin, konsolosluk yakınında bir eve girdiğinin belirlenmesinin ardından söz konusu ev özel TİM ekipleri tarafından sarıldı. Bir süre sonra evin kapısına bir ambulansın yanaştığı görüldü. Yaralı kadın saldırgan bir ambulansla evden çıkarıldı ve ambulansa konuldu.