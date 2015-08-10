ABD konsolosluğuna ateş açıldı

İstanbul'da ABD konsolosluğuna silahla ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Binaya ateş açan 2 kişi aranıyor.

Sarıyer'deki Amerikan Konsolosluğu'na kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası polisle saldırganlar arasında çatışma çıktığı bildirildi.



Biri erkek, diğeri kadın olduğu iddia edilen saldırganların kaçtığı, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı kaydedildi. Saldırı sonrası konsolosluğa bomba imha ve inceleme ekipleri sevk edildi. Çok sayıda ambulans da bölgede bekletiliyor.

Kaçan saldırganlardan birinin bir eve sığındığı, polisin teslim olması için saldırganı ikna etmeye çalıştığı iddiası da var.

Sarıyer'deki Amerikan Konsolosluğu'na kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası polisle saldırganlar arasında çatışma çıktığı bildirildi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Sözcüsü, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Halen ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz" dedi.