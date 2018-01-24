ABD'den, Afrin'de 30 kilometrelik güvenli hat oluşturma önerisi

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'ın, kendisine, Afrin'de 30 kilometrelik güvenli hat oluşturma önerisinde bulunduğunu söyledi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun dün Paris'te düzenlenen "Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık" konulu dışişleri bakanları toplantısında, Tillerson ile yaptığı ikili görüşmenin ana gündem maddesini Afrin oluşturdu.

Görüşmede, Tillerson, 30 kilometrelik güvenli hat oluşturma önerisinde bulunurken bu derinliğin, Türkiye'nin de güvenlik kaygılarını karşılayacağını ifade etti.