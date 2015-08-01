AA:Operasyonlarda Demirtaş'ın kardeşi de yaralandı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, PKK'ya yapılan operasyonlarda Demirtaş'ın kardeşi Nurettin Demirtaş'ın da bulunduğu 400 terörist yaralandı

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Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Kuvvetleri 28 F-16 savaş uçağı ile dün öğle saatlerinde başlayan ve gece yarısı sona eren bir operasyon düzenledi.

Şehit Onbaşı Hamza Yıldırım adı verilen operasyonda 28 uçak görev alırken, 65in üzerinde hedef imha edildi. Vurulan hedefler arasında barınaklar, yer altı sığınıkları, malzeme depoları, yer altı mühimmat depoları ve mağaralar yer aldı.

Ayrıca, perşembe günü saat 14.00te başlayan ve cuma gecesi saat 00.20de sona eren operasyona ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Şehit Teğmen İbrahim Tanrıverdi adını taşıyan operasyonda yurt içinde ve yurt dışındaki terör örgütüne ait 100den fazla hedefe 80 uçakla operasyon yapıldı.

Bölücü örgüte yönelik operasyona katılan 80 savaş uçağına, yakıt ikmali için 2 tanker uçak, havadan ihbar ve keşif uçakları, insansız hava aracı ve hedef tespiti için 5 gözcü uçağı da eşlik etti.

SIĞINAKLAR YERLE BİR EDİLDİ



Operasyonda terör örgütüne ait 35 barınak, 15 mağara, 4 yer altı sığınağı, 2 yer altı mühimmat deposu, 2 malzeme deposu, 4 ağaç altı barınma yeri ile çok sayıda silah mevzisi imha edildi.

SELAHATTİN DEMİRTAŞIN KARDEŞİ DE YARALANDI

Terör örgütü PKKnın güvenlik güçlerine silahlı saldırılar düzenlemesi üzerine gerçekleştirilen operasyonlarda bugüne kadar 260ın üzerinde teröristin etkisiz hale getirildiği, aralarında HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaşın kardeşi Nurettin Demirtaşın da bulunduğu 380-400 civarındaki teröristin de yaralandığı tespit edildi.

Öte yandan, terör örgütü PKKya yönelik operasyonların devam edeceği kaydedildi.

Kaynak : AA