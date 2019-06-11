A Milli Futbol Takımı'na İzlanda'da saygısızlık

Konya'dan özel uçakla İzlanda'nın Keflavik Havalimanı'na gelen Türkiye A Milli Takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında üç saat pasaport kontrolünde bekletildi. İzlandalı bir kişi ise, kaptan Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzattı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile 11 Haziran Salı günü yapacağı maç için dün bu ülkeye gitti.

Konya'dan özel uçakla Keflavik Havalimanı'na giden milli takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından yaklaşık 2 saatten fazla süreyle pasaport kontrolünde bekletildi.

Milli oyuncuların özel eşyalarının detaylı arandığı ve uzun süre pasaport kontrolünde tutulduğu öğrenildi.

Milli futbolcular Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz, havalimanı çıkışında yaşananlara tepki gösterdi.

Burak Yılmaz, "Yaptıkları saygısızlık, terbiyesizlik. Üç saattir orada bekliyoruz. Herkesin çantasını aldılar, herkesin kremlerini aldılar, çantasını alıyorlar. Tekrar tekrar geçiyorlar, biz 6,5 saat uçtuk, 3 saattir de bekliyoruz. Hatta bazı arkadaşlarımız hala gelemedi. Çıkabilen geliyor işte" ifadelerini kullandı.

Kaptan Emre Belözoğlu da "Ben bir şey söylemek istemiyorum. Bizim ülkemize kurban olsunlar. Gereğini açıklarlar. Ne yazık ki evet, indiğimizden itibaren içeride gereksiz fazla arama yapıldı." diye konuştu.

Öte yandan İzlandalı bir taraftar, açıklama yaptığı sırada Emre Belözoğlu'na, mikrofon tutar gibi tuvalet fırçası uzattı. Söz konusu taraftar, daha sonra gözden kayboldu.

Sosyal medyada ve basında gündeme damga vuran olaylardan “tuvalet fırçası” olayının aktörü olan şahsın bulunduğu iddiası gündemin ilk sırasını aldı.

“Corentin Siamang” isimli 26 yaşındaki Belçikalı şahıs, gezmek ve koşmak için gittiği İzlanda’dan ülkesine dönerken Milli Takım’la karşılaştığını ve o hareketi yaptığını iddia etti. Facebook sayfasından olayın detaylarını anlatan Siamang, elinde tuttuğu şeyin bulaşık fırçası olduğunu ifade ederken tamamen mizah amacıyla olayı gerçekleştirdiğini, gazeteci taklidi yaptığını ve hakaret amacı taşımadığını ifade etti. İşte olayın baş aktörü olduğunu iddia eden Corentin Siamang’ın bir süre sonra sayfasından sildiği o paylaşım:

“Arkadaşlar İzlanda’da başıma çılgın bir şey geldi. Belçika’ya olan uçağımı beklerken, Türkiye Milli Takımı’nın havaalanına geleceğini kazara duydum.

Aniden çantamdaki bulaşık fırçasıyla gazeteci taklidi yapmak aklıma geldi. Milli takım kaptanı ile röportaj yapmak için güvenlik tarafından fark edilmemeyi başardım.

Gazeteciler ise ne yazık ki beni kaptanlarına tuvalet fırçası ile soru sorduğumu düşündü. Skandal bir anda bütün Türk kanallarında ve Türk medyasındaydı!

Hatta olay daha ileri gitti ve Dışişleri Bakanı tweet bile attı. Bu çılgınlık sona ermedi ve taraftarlar “kaptanlarına tuvalet fırçası uzatmamı” kabul edilemez ve utanç verici buldu ve sosyal medyada beni aramaya koyuldu.

Şansıma bir milyon takipçili bir sayfa bir İzlandalı’yı günah keçisi olarak belirledi.

Adamcağızın hesabına binlerce nefret mesajı gönderildi.

Ayrıca üç saat beklemelerinin benimle bir alakası yok!

Yani gençler sakin olalım, tuttuğum bir tuvalet fırçası değil, (temiz) bir bulaşık fırçası, bu mizahtır, ona hakaret etmedim, bir insana bulaşık fırçası ile yaklaşmamı yasaklayan bir kanun da yok, ona basitçe “Fransa karşısındaki büyük maçtan sonra nasıl hissediyorsunuz” diye sordum.

Son olarak bulaşık fırçası mikrofon olarak kullanmak için tuvalet fırçasından daha uygun!”



