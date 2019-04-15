800 metrelik uçurumun kıyısında asılı kaldı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere ok gibi saplanması sonucu sürücü Ersin Koz yaralandı.
Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında Ermenek-Güneyyurt yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Ersin Koz yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyerlere saplandı.
Kazada omzunda ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan sürücü Koz, yaralandı. Koz, çağrılan ambulansla Ermenek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobilin bariyerlere saplanmaması durumunda 800 metrelik uçuruma yuvarlanacağı belirtildi.