75 savaş uçağı oradan koordine edildi

75 uçak ile yapılan hava operasyonlarının havada koordinasyonunu Türkiye'nin gecikmeli olarak teslim aldığı AWACSlar yapıyor.

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Yurt içi ve sınır ötesinde (Irak topraklarında) yer alan PKK kampları, günlerdir yoğun hava operasyonlarına hedef oluyor. Hava Kuvvetleri komutanlığı, Bandırma ve Balıkesir gibi batıdaki üslerde konuşlu savaş uçaklarını da güneydoğudaki üslere kaydırarak, yıllardır görülmemiş boyutta bir harekata imza attı.



F-16 ve F-4E 2020 tipi savaş uçaklarının birlikte katıldığı operasyonların en yoğun kısmı geçen Cuma akşamı yaşandı.Kandil Dağındaki kampların da aralarında bulunduğu, PKKya ait toplam 400 hedef bombalandı o gece. Ve o hava operasyonu sırasında aynı anda 75 savaş uçağı havadaydı.



İşte Türkiyenin havadaki gücünün bir kez daha isbatlandığı bu operasyonla ilgili Vatan Yazarı Murat Çelik ilginç bir detayı bugün köşesine taşıdı...



50 Savaşan Şahin (F-16), 25 de Terminatör (F-4E 2020)...



Yani Türkiyenin hava gücünün dörtte biri.



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Dünya havacılığında, bu boyuttaki hava harektı sayılıdır.



75 muharip uçağın aynı anda havada olduğu, hepsinin yönlendirildiği hedefleri bombaladığı ve salimen üslerine döndüğü bir operasyondan söz ediyoruz.



Bu boyuttaki bir hava harektının olmazsa olmazı koordinasyondur.



İşte o koordinasyonu sağlayan da, bir Kartaldı. 75 jet ile birlikte havada olan Barış Kartalı... Yani AWACS...



Bu İngilizce kısaltmanın açılımı Airborne Warning and Control System.



Türkçesi, Havadan Erken Uyarı ve Kontrol Sistemi.



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Türkiyenin yıllarca beklediği ve geçen sene (gecikmeli şekilde) ilkini teslim alabildiği AWACSların, yeri geldiğinde ne kadar önemli bir rol üstlenebildiği geçen Cuma akşamı gerçekleştirilen operasyonda görüldü.



75 savaş uçağını koordine eden o 76ıncı uçak, havadaki komuta kontrol merkezi olarak görev yaptı.



AWACS, aslında bir Boeing 737. Ama onu özel yapan, üzerinde taşıdığı gelişmiş radar sistemi.



Türk Hava Kuvvetlerinin ilk AWACSı olan Barış Kartalı Konyada konuşlu ama halihazırda güney ve güneydoğu, yani Suriye ile Irak sınır hattında uçuyor.



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Havada yakıt ikmali yaparak sınır bölgesinde 24 saat kesintisiz havada kalabilen Barış Kartalı tam bir eagle eye, yani kartal gözü.



Havadan bakıyor ve 350 kilometre çapındaki alanda, aynı anda 3 bin cismi tespit ve takip edebiliyor.



Gerektiğinde elektronik karıştırma ve şaşırtma da yapabilen Barış Kartalı, bütün bu özellikleriyle, yerdeki radarların çok ötesinde bir gözetleme ve raporlama kapasitesine sahip.



Operasyona katılan savaş uçaklarını uyaran, yönlendiren, koordine eden de, yine onlarla birlikte havada bulunan bu kanatlı radar oluyor.



Hava harektlarında çarpan etkisi yaratan AWACS, PKK hedeflerine yönelik son kapsamlı operasyonun başarıyla sonuçlanmasında da büyük rol oynadı.

Kaynak : Vatan