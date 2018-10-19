6,3 Milyar Dolarlık 'Star Rafinerisi' Açılıyor

Türkiye'de özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırım olma özelliği taşıyan STAR Rafinerisi'nin açılış töreni başladı. 6,3 milyar dolarlık dev yatırımın kurdelasını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev kesecek.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ın iştiraki SOCAR Türkiye tarafından inşa edilen "STAR Rafinerisi"nin açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde İzmir'in Aliağa ilçesinde gerçekleştiriliyor.

CARİ AÇIĞI 1,5 MİLYAR DOLAR AZALTACAK

6,3 milyar dolarlık dev yatırımın kurdelasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kesecek. Türkiye'nin yeni yıldızı STAR Rafineri Türkiye'nin işlenmiş petrol ürünü ihtiyacının yüzde 25'ini karşılayıp cari açığı 1.5 milyar dolar azaltacak. STAR, Türkiye'nin ilk stratejik teşvik belgesini alan yatırım olma özelliğini taşıyor.

TÖRENE ÜST DÜZEY BÜROKRATLAR KATILIYOR

Star Rafinerisi'nin Aliağa'daki açılış törenine, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan hükümetinin üyeleri, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri, çeşitli enerji şirketlerinin yöneticileri ve üst düzey bürokratlar katılıyor.

TÜRKİYE'DE İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

Türkiye'de özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırımı olan STAR Rafinerisi, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde son yıllarda gerçekleştirilen en büyük petrol operasyonları arasında yer alıyor. Rafineri, Türkiye'deki ilk "Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi"ne sahip proje olma özelliği de taşıyor.