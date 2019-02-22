6 yıl sonra gelen inkar

ABD’li Sarai Sierra davası yeniden görülüyor: Sanık tecavüzü reddetti

2013 yılının Ocak ayında, fotoğraf çekmek için geldiği İstanbul Sarayburnu’ndaki surlarda cesedi bulunan ABD’li Sarai Sierra’nın öldürülmesine ilişkin dava, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlandı. 'Laz Ziya' lakaplı sanık Ziya Tasalı, "Maktüleyi öldürdüğümü kabul etmiştim ama cinsel saldırıda bulunmadım" dedi. Savcı da 'cinsel saldırı teşebbüste kaldı' derken, Sierra ailesinin ve Aile Bakanlığının avukatları bu iddiaya tepki gösterdi.

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ziya Tasalı cezaevinden getirildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Sarai Sirerra’nın ailesinin avukatı da duruşmada hazır bulundu. Mahkeme heyeti, Yargıtay tarafından sanık Ziya Tasalı’nın Sierra’yı “nitelikli kasten öldürme” suçundan verilen müebbet hapis cezasını onandığını ancak “Nitelikli cinsel saldırı ve Hırsızlık” suçundan verilen cezanın ise bozulduğunu belirtti.

SAVCI: TEŞEBBÜS AŞAMASINDA KALDI

Duruşmada söz alan Cumhuriyet Savcısı dava ile ilgili olarak mütalaasını açıkladı. Sanık hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan dava açılsa da eylemin teşebbüs aşamasında kaldığını belirten savcı, sanığa bu yönde ceza verilmesini talep etti. Ayrıca sanık Tasalı’nın ‘nitelikli hırsızlık’ suçundan da cezalandırılmasını istedi.

SAVCININ GÖRÜŞÜNE KATILMADILAR

Sierra’nın ailesinin avukatı ve Aile Bakanlığı vekili savcının nitelikli saldırı suçunun teşebbüs aşamasında kaldığı yönündeki mütalaasına katılmadıklarını söyledi.

Sanık Ziya Tasalı “Öldürdüm ama tecavüz etmedim” dedi.

“ÖLDÜRDÜM AMA CİNSEL SALDIRI DA BULUNMADIM”

Sanık Ziya Tasalı ise, “Ben maktüleyi öldürdüğümü kabul etmiştim. Ancak cinsel saldırıda bulunmadım. Savcının aleyhe olan bölümlerini kabul etmiyorum” dedi. Mahkeme heyeti, sanık Ziya Tasalı’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Sarai Sierra davası Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlandı.

YARGITAY CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN KARARI BOZMUŞTU

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Ziya Tasalı'ya, Sarai Siera'ya yönelik “Nitelikli kasten öldürme” suçundan verilen müebbet hapis cezasını onamıştı. “Nitelikli cinsel saldırı” suçundan verilen 5 yıl 10 ay ile “Hırsızlık” suçundan verilen 2,5 yıl hapis cezasına ilişkin kararın ise bozulmasına hükmetmişti. Tasalı’nın, Sarai Sierra’ya yönelik organ veya sair cisim sokmak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğu hususunun şüpheli kaldığı belirtilen bozma kararında, Tasalı’nın organ ve sair bir cisim sokmak suretiyle cinsel saldırıda bulunmak istediği, bunu başaramamanın verdiği infialle maktuleyi öldürdüğü ifade edilmişti. Ziya Tasalı’nın “Cinsel saldırıya teşebbüs” suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi, üst sınıra yakın veya üst sınırdan ceza tayin edilmesi gerektiği kaydedilmişti.