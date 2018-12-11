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45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu

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Hürriyet okurlarının oylarıyla belirlenen 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, Zorlu PSM’de düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği geceyi oyuncu Cem Davran ve Çağla Şıkel sundu.

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45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu
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Hürriyet Gazetesi ve Pantene işbirliği ile 45.si düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreni Zorlu PSM'de birbirinden ünlü isimlerin katılımı ile yapıldı. Gecede 45 dalda ödül verildi. Kırmızı halıda yürüyen ünlüler şıklıkları ile göz kamaştırdı.

 

 

 İŞTE 45. PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ'NİN SAHİPLERİ:


Pantene Yıldızı Parlayan Ödülü'nün sahipleri Afra Saraçoğlu, Aslı Bekiroğlu ve Merve Çağıran oldu. 

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EN İYİ HABER PROGRAMI : AHMET HAKAN
 

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EN İYİ ERKEK HABER SUNUCUSU : CEM ÖĞRETİR (atv Haber) 

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EN İYİ KADIN HABER SUNUCUSU :  BUKET AYDIN (Buket Aydın'la Kanal D Haber) 

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EN İYİ DİZİ : ÇUKUR / KEREM ÇATAY VE PELİN DİŞTAŞ 

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ONUR ÖDÜLÜ : TÜRKER İNANOĞLU 

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25.YIL ÖZEL ÖDÜLÜ : KENAN DOĞULU 

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EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU: ÇAĞLAR ÇORUMLU 

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EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU : PINAR ALTUĞ 

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EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ : ÇOCUKLAR DUYMASIN / BİROL GÜVEN 
EN Ä°YÄ° KOMEDÄ° DÄ°ZÄ°SÄ° : ÃOCUKLAR DUYMASIN / BÄ°ROL GÃVEN ile ilgili gÃ¶rsel sonucu


EN İYİ ÇOCUK OYUNCU : ALİ SEMİ SEFİL, KÜBRA SÜZGÜN, DEMİR BİRİNCİ 

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EN İYİ ERKEK SUNUCU : ACUN ILICALI 

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EN İYİ KADIN SUNUCU : MÜGE ANLI 

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JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ : CEM YILMAZ 

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EN İYİ POP MÜZİK ERKEK : EDİS 

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ONUR ÖDÜLÜ : CÜNEYT ARKIN 

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ONUR ÖDÜLÜ: GÖKÇEN KAYNATAN 

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ONUR ÖDÜLÜ: NİLÜFER (Ağır grip nedeniyle törene katılamayan Nilüfer'in ödülünü Samsun Demir aldı) 

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ONUR ÖDÜLÜ: SILA 

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EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI : FATİH ÜREK 

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EN İYİ MAGAZİN PROGRAMI : MÜGE VE GÜLŞEN'LE 2. SAYFA 

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EN İYİ YARIŞMA : ALİ İHSAN VAROL 
 

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EN İYİ PROJE : YILDIZ TİLBE 

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EN İYİ POP MÜZİK KADIN : ALEYNA TİLKİ 

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EN İYİ KLİP : HADİSE - FARKIMIZ VAR 

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AZERBAYCAN YILIN KADIN SANATÇI ÖDÜLÜ : AYGÜN KAZIMOVA 

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EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ : ERKENCİ KUŞ / FARUK TURGUT 

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EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU : CAN YAMAN  

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EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU : DEMET ÖZDEMİR 

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EN İYİ DİZİ ÇİFTİ : İREM HELVACIOĞLU-ULAŞ TUNA ASTEPE 

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EN İYİ ERKEK OYUNCU : ARAS BULUT İYNEMLİ 

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EN İYİ KADIN OYUNCU : ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ 

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EN İYİ FANTEZİ MÜZİĞİ ERKEK : HAKAN ALTUN 

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EN İYİ FANTEZİ MÜZİĞİ KADIN : SİBEL CAN
 

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ONUR ÖDÜLÜ : MÜSLÜM GÜRSES (Ödülü Muhterem Nur aldı)
 

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EN İYİ SENARİST : AYŞE FERDA ERYILMAZ,NEHİR ERDEM / SEN ANLAT KARADENİZ
 

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EN İYİ DİZİ MÜZİĞİ : TOYGAR IŞIKLI / ÇUKUR
 

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EN İYİ YÖNETMEN : OSMAN SINAV, EMRE KABAKUŞAK, YUSUF ÖMER SINAV /SEN ANLAT KARADENİZ
 

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EN İYİ İNTERNET DİZİSİ : Fİ
 

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EN İYİ SPOR PROGRAMI : YÜZDE YÜZ FUTBOL / RIDVAN DİLMEN MURAT KOSOVA
 

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EN İYİ HALK MÜZİĞİ ERKEK : MÜMİN SARIKAYA

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EN İYİ HALK MÜZİĞİ KADIN : SEVCAN ORHAN
 

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EN İYİ MÜZİK GRUBU : ATHENA
 

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YILIN ŞARKISI : GAZAPİZM - HEYECANI YOK
 

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EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN : EZHEL
 

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EN İYİ DJ : MAHMUT ORHAN
 

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EN İYİ YOUTUBER : ORKUN IŞITMAK
 

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