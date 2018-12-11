45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu

Hürriyet Gazetesi ve Pantene işbirliği ile 45.si düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreni Zorlu PSM'de birbirinden ünlü isimlerin katılımı ile yapıldı. Gecede 45 dalda ödül verildi. Kırmızı halıda yürüyen ünlüler şıklıkları ile göz kamaştırdı.
İŞTE 45. PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ'NİN SAHİPLERİ:
Pantene Yıldızı Parlayan Ödülü'nün sahipleri Afra Saraçoğlu, Aslı Bekiroğlu ve Merve Çağıran oldu.
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