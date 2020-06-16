42 ilde yasak, İstanbul’da serbest!

Mart ayından beri corona virüsü salgınıyla mücadele eden Türkiye, 1 Haziran itibarıyla normalleşme sürecine girdi. Son günlerde vaka sayısının artması nedeniyle toplam 42 kentte maske takma zorunluluğu getirildi. Bu kentlerin içinde, vaka sayısının büyük bir kısmını barındıran İstanbul'un yer almaması tepkilere neden oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saatler 01.46’yı gösterirken çok tartışmaya yaratacak bir tweet attı. Bakan Koca, ‘maske takılması zorunlu kentler’ listesine Diyarbakır, Erzurum, Rize, Şanlıurfa, Kayseri‘nin de eklendiğini duyurdu. Böylece maske takılmadan sokağa çıkılması yasak olan şehir sayısı 42’ye çıktı.

(FOTO: Twitter / @drfahrettinkoca)

Mart ayından beri corona virüsüyle mücadele eden Türkiye’nin 81 kentinin yarısından fazlasında maske zorunluluğu uygulanırken, en çok vaka ve ölümün yaşandığı İstanbul’un liste dışı tutulması tepkilere neden oldu.

20 MİLYONLUK KENTTE SADECE İKİ YERDE ZORUNLU

Sosyal medyada Bakan Koca’nın açıklamasının ardından, “Vakaların yüzde 60’ı İstanbul’da. Neden İstanbul’da maske takmak zorunlu değil?”, “İstanbul’un yüzde 99’u maskesiz sokağa çıkıyor”, “İstanbul, Ankara gibi büyük illerde neden maske zorunlu değil? Küçük iller mi corona virüsü yayıyor?” gibi yorumlar yapıldı.

8 Mayıs’ta Beyoğlu Kaymakamlığı’nın kararıyla Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde maske zorunluluğu getirildi. Karara uymayanlara 1593 sayılı Hıfzısıhha Kanunu’nun 282 maddesi gereğince 1000-3150 TL arasında idari yaptırım uygulanıyor.