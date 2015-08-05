4 kişinin can verdiği viyadük inşaatında ihmaller zinciri!

İzmir-Çanakkale Otoyolu projesinin İzmir-Çandarlı etabı viyadük inşaatında, beton dökülmesi sırasında dün öğle saatlerinde çelik konstrüksiyon iskele yıkıldı. İskelenin çökmesiyle birlikte, burada viyadük üzerinde bulunan 4...

İzmir-Çanakkale Otoyolu projesinin İzmir-Çandarlı etabı viyadük inşaatında, beton dökülmesi sırasında dün öğle saatlerinde çelik konstrüksiyon iskele yıkıldı. İskelenin çökmesiyle birlikte, burada viyadük üzerinde bulunan 4 işçi, yaklaşık 150 ton harcın ve demirin altında kaldı. Hafif yaralanan ve fenalık geçiren 7 işçi ise hastanede tedavi edildi.

Olay yerine giden İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, AKUT ve AFAD ekipleri çalışma başlattı. Özel kimyasalların bulunduğu betonun donmaması içini büyük çaba gösteren kurtarma ekipleri, işçileri kurtaramadı. Tonlarca ağırlıktaki beton ve demirin altında can veren beton pompası operatörü İbrahim Yurt (43) ile işçiler Mehmet Reşit Işık (40), Hakan Bilmez (22) ve Sefer Aslanın (22) cesetleri, yaklaşık 12 saat süren çalışmalar sonrasında çıkartıldı.

SON SELFIE



Olayın ardından hayatını kaybeden işçilerini acı hikayeleri de ortaya çıktı. Bir süre önce çalıştığı hazır beton firmasından ayrılıp koşulları daha iyi olduğu için yeni firmasında işe başladığı öğrenilen İbrahim Yurtun, kalp rahatsızlığı bulunduğu belirtildi. Oğlu İsmet Yurt, babasının, kazadan önce doktor kontrolünden geçtikten sonra işe gittiğini anlattı.

İki çocuk babası Yurtun, otomobil kredisi borcu ödediği içini ekonomik güçlük çektiği öğrenildi. Bu arada, İbrahim Yurtun, kazadan bir saat önce olay yerinde çektiği selfiesini sosyal paylaşım sitesine koyduğu ortaya çıktı. Talihsiz adamın, son selfiesini gösteren yakınları büyük üzüntü yaşadı. Sefer Aslanın ise, kısa süre önce askerden gelip nişanlandığı ve kurban bayramından sonra da evlenmeyi planladığı öğrenildi.

EVLENMEK İÇİN PARA BİRİKTİRİYORDU



Cenazeleri almak için bekleyen, ölen işçilerden Hakan Bilmezin kuzeni Mehmet Bilmez, Kendisi henüz nişanlı değildi ama evlenmek istiyordu. Para biriktirmek için de geçen şubat ayından beri burada çalışıyordu. Viyadükteki çalışmaların bitmesine kısa süre kala olay meyadan gelmiş. En son iki gün önce beni telefonla aradı, konuşmuştuk dedi.

KRİKO FACİASI MI?



Bu arada kaza sırasında viyadük üzerinde bulunan ve diğer bölümde olduğu için de mucize eseri hayatta kalan işçilerden Mehmet Gürkanın anlattıkları dikkat çekti.

İnşaatta çalıştıkları sırada, başlarından çıkarmamaları gerekli olan baretleri, kalitesiz olmasından dolayı sürekli başlarından düştüğü için şantiye binasında bıraktıklarını anlatan Gürkan, ayrıca inşaat alanında giymeleri gereken özel yapım ayakkabıları da, yine şirketini kendilerine almadığını bunun yerine terliklerle çalıştıklarını ileri sürdü.

Kazayla ilgili bilgi veren Mehmet Gürkan, viyadük altına yaklaşık 400 ton harç ve demiri tutması için kurdukları iskelenin hatalı olduğunu öne sürdü. Gürkan, İskelenin üzerinde olan krikolar vardı. Bunlar kalıpları tutuyordu. Bunların normalde 30 santim olması gerekiyordu ama 10 santim yapılmıştı. İskelede dengesizlik vardı. Bizler de bunu şantiye şeflerine söyledik, onlar da bize Mühendislerden iyi mi bileceksiniz dedi ve harcı dökmemizi istedi. Saat 07.00de çalışmaya başladık. Artık harç dökülmesinin bitimine 5 dakika vardı. İşimiz bitecek ve aşağıya inecektik. O sırada iskele ağırlığa dayanamayınca yıkıldı. Ben diğer tarafta olduğum için hayatta kaldım. Yalan yanlış bilgilerle, arkadaşlarımızın ölümlerinin üzerleri karartılmasın dedi.

Bu arada olayla ilgili, şantiye şefi ile yardımcısının ise gözaltına alındığı öğrenildi.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)



