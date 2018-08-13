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346 sosyal medya hesabı için tahkikat

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İçişleri Bakanlığı, sosyal medyadan kurun yükselişini provoke edici algı oluşturacak şekilde 7 Ağustos itibariyle paylaşım yapan 346 sosyal medya hesabının tespit edildiğini, konu ile ilgili tahkikat başlatıldığını duyurdu. İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları da ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında soruşturma başlattı.

346 sosyal medya hesabı için tahkikat
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İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada kurla ilgili algı oluşturanlara yönelik harekete geçti. 

Bakanlık, "Sosyal medyada dolar kur yükselişini provoke edici paylaşım yapan 346 hesap tespit edilmiş, adli tahkikata başlanmıştır" açıklaması yaptı. 

Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi: 

"Son günlerde ülkemiz ekonomisine yönelik dolar kuru manipülasyonu ile olumsuz algı oluşturmayı hedef alan sosyal medyada yapılan paylaşımlar Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca takip edilmekte ve gerekli yasal işlemler hassasiyetle yürütülmektedir.

Sosyal medya üzerinden dolar kur yükselişini provoke edici ve algı oluşturacak şekilde 07.08.2018 tarih itibariyle paylaşım yapan 346 sosyal medya hesabı tespit edilmiş, konu ile ilgili adli tahkikata başlanmıştır."

EKONOMİK TEHDİDE SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ekonomik saldırılara hizmet eder mahiyetteki her türlü yönlendirici haber, yazılı ve görsel yayın, operasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile ekonomik güvenliği tehdit içeren kişi ya da kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik; 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki güçler tarafından gerçekleştirilen, Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal barışını, iç huzurunu, birliğini ve ekonomik güvenliği hedef alan ekonomik saldırılar kapsamında; bu amaca hizmet eder mahiyette her türlü yönlendirici haber, yazılı ve görsel yayın, operasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile birlikte ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında, Türk Ceza Kanunu, Bankacılık Kanunu, SPK mevzuatı ve ilgili kanun maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmıştır."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da "ekonomik güvenliği tehdit eden eylemlerde bulunan kişi ve sosyal medya hesapları" ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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