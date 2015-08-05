32 general ve amiral bir üst rütbeye; 50 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi

Bir üst rütbeye, 30 Ağustostan geçerli olarak, yükselen General, Amiral ve Albaylar, şöyle:
ORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN KORGENERALLER
SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI
1 KORGENERAL İSMAİL SERDAR SAVAŞ
2 KORGENERAL İHSAN UYAR
KORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TÜMGENERALLER
SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI
1 TÜMGENERAL SATI BAHADIR KÖSE
2 TÜMGENERAL UĞUR TARÇIN
3 TÜMGENERAL METİN GÜRAK
4 TÜMGENERAL MUSTAFA ÖZSOY
5 TÜMGENERAL İLYAS BOZKURT
6 TÜMGENERAL İSMAİL METİN TEMEL
TÜMGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞGENERALLER
SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI
1 TUĞGENERAL ERHAN UZUN
2 TUĞGENERAL MEHMET GÖKTAN
3 TUĞGENERAL MEHMET DİŞLİ
4 TUĞGENERAL MUSTAFA İLTER
5 TUĞGENERAL KEMAL YENİ
6 TUĞGENERAL HASAN NEVZAT TAŞDELER
7 TUĞGENERAL HAKAN ATINÇ
8 TUĞGENERAL ASIM KOCAOĞLU
9 TUĞGENERAL KEMAL BAŞAK
TUĞGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN ALBAYLAR
SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI
1 PİYADE KURMAY ALBAY ALİ KALYONCU
2 PİYADE KURMAY ALBAY İBRAHİM LÜTFİ NUHOĞLU
3 KARA HAVACILIK KURMAY ALBAY EKREM ÇAĞLAR
4 PİYADE KURMAY ALBAY SALİH KIRHAN
5 KARA HAVACILIK KURMAY ALBAY ÜNSAL ÇOŞKUN
6 PİYADE KURMAY ALBAY ALİ RİZA ÇAĞLAR
7 PİYADE KURMAY ALBAY CİHAT ERDOĞAN
8 PİYADE KURMAY ALBAY ADEM BODUROĞLU
9 PİYADE KURMAY ALBAY AHMET ŞİMŞEK
10 PİYADE KURMAY ALBAY YUNUS KOTAMAN
11 PİYADE KURMAY ALBAY LEVENT ERGÜN
12 TANK KURMAY ALBAY MESUT SAVAŞ
13 MUHABERE KURMAY ALBAY KERİM ACAR
14 PİYADE KURMAY ALBAY MÜCAHİT TAMER
15 PİYADE KURMAY ALBAY ARİF SETTAR AFŞAR
16 TOPÇU KURMAY ALBAY ALPASLAN ÇETİN
17 TOPÇU KURMAY ALBAY ERSİN YILDIRIM
18 PİYADE KURMAY ALBAY UĞUR ŞAHİN
19 PİYADE KURMAY ALBAY MEHMET NAİL YİĞİT
20 PİYADE KURMAY ALBAY MURAT YAYGIN
21 TOPÇU KURMAY ALBAY YÜKSEL GÖNÜLTAŞ
22 KARA HAVACILIK KURMAY ALBAY KAZIM DALKIRAN
23 TOPÇU KURMAY ALBAY ENGİN DURAK
24 PİYADE ALBAY MURAT SOYSAL
25 İSTİHKAM ALBAY OSMAN NADİR SAYLAM
26 MUHABERE ALBAY GÖKSEL SEVİNDİK
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
ORAMİRALLİĞE YÜKSELTİLEN KORAMİRAL
SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI
1 KORAMİRAL VEYSEL KÖSELE
KORAMİRALLİĞE YÜKSELTİLEN TÜMAMİRAL
SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI
1 TÜMAMİRAL ADNAN ÖZBAL
TÜMAMİRALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞAMİRALLER
SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI
1 TUĞAMİRAL SİNAN AZMİ TOSUN
2 TUĞAMİRAL MUSTAFA ZEKİ UĞURLU
3 TUĞAMİRAL HASAN NİHAT DOĞAN
4 TUĞAMİRAL AHMET ÇAKIR
TUĞAMİRALLİĞE YÜKSELTİLEN ALBAYLAR
SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI
1 DENİZ KURMAY ALBAY MURAT ŞİRZAİ
2 DENİZ KURMAY ALBAY AYHAN BAY
3 DENİZ KURMAY ALBAY ALİ SUAT AKTÜRK
4 DENİZ KURMAY ALBAY MUSTAFA SÖZER
5 DENİZ KURMAY ALBAY YALÇIN PAYAL
6 DENİZ KURMAY ALBAY ERDAL ERGÜN
7 DENİZ KURMAY ALBAY İBRAHİM ÖZDEM KOÇER
8 DENİZ ALBAY ÖMER MESUT AK
9 DENİZ MÜHENDİS ALBAY AYDIN EKEN
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
KORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TÜMGENERALLER
SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI
1 TÜMGENERAL ZİYA CEMAL KADIOĞLU
2 TÜMGENERAL YILMAZ ÖZKAYA
TÜMGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞGENERALLER
SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI
1 TUĞGENERAL SUAT MURAT SEMİZ
2 TUĞGENERAL ŞABAN UMUT
3 TUĞGENERAL SERDAR GÜLBAŞ
4 TUĞGENERAL AHMET CURAL
TUĞGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN ALBAYLAR
SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI
1 HAVA PİLOT KURMAY ALBAY YAVUZ ÇELİK
2 HAVA PİLOT KURMAY ALBAY DURSUN PAK
3 HAVA PİLOT KURMAY ALBAY FİKRİ ÖZGÜR
4 HAVA PİLOT KURMAY ALBAY ERSİN ESER
5 HAVA PİLOT KURMAY ALBAY RAFET DALKIRAN
6 HAVA PİLOT ALBAY NECİP YILMAZ
7 HAVA UÇAK BAKIM KURMAY ALBAY MURAT YALÇINEL
8 HAVA SİLAH SİSTEM KURMAY ALBAY AYDIN GÜNDÜZ
9 HAVA PERSONEL KURMAY ALBAY ERSAL ÖLMEZ
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
KORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TÜMGENERAL
SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI
1 TÜMGENERAL ATA KALKAN
TÜMGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞGENERALLER
SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI
1 TUĞGENERAL MUSA ÇİTİL
2 TUĞGENERAL GÜRAY ALPAR
TUĞGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN ALBAYLAR
SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI
1 JANDARMA KURMAY ALBAY VELİ TURAN
2 JANDARMA KURMAY ALBAY TANJU SELÇUK YÜCEL
3 JANDARMA KURMAY ALBAY AHMET HACIOĞLU
4 JANDARMA ALBAY ADNAN ARSLAN
GÜLHANE ASKERÃ TIP AKADEMİSİ
TUĞGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN ALBAYLAR
SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI
1 PROF.TABİP ALBAY FATİH MEHMET MUTLU
2 PROF.HAVA TABİP ALBAY MUTLU SAĞLAM
Görev süresi, 30 Ağustostan geçerli olarak, bir yıl uzatılan general ve amiraller ise şöyle:
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
KORGENERALLER
SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI
1 KORGENERAL TAHİR BEKİROĞLU
2 KORGENERAL YILDIRIM GÜVENÇ
TÜMGENERALLER
SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI
1 TÜMGENERAL ŞENOL ALPARSLAN
2 TÜMGENERAL YAVUZ TÜRKGENCİ
3 TÜMGENERAL TAYYAR SÜNGÜ
4 TÜMGENERAL ERDOĞAN AKYOL
5 TÜMGENERAL METE SALT
6 TÜMGENERAL ALİ DOĞAN İNCE
TUĞGENERALLER
SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI
1 TUĞGENERAL RIZA ÇAĞATAY ERDOĞAN
2 TUĞGENERAL MEHMET ŞÜKRÜ EKEN
3 TUĞGENERAL MEHMET TOPÇU
4 TUĞGENERAL HALİL ERKEK
5 TUĞGENERAL ORHAN GÜNDÜZ
6 TUĞGENERAL MEHMET KARADAYI
7 TUĞGENERAL CELALETTİN BACANLI
8 TUĞGENERAL GÜRSEL YÜZ
9 TUĞGENERAL NECDET TUNA
10 TUĞGENERAL MESUT BEDRİ USTA
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
TUĞAMİRALLER
SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI
1 TUĞAMİRAL ÖMER FARUK HARMANCIK
2 TUĞAMİRAL HASAN DOĞAN
3 TUĞAMİRAL ALİ MURAT DEDE
4 TUĞAMİRAL MUHİTTİN ELGİN
5 TUĞAMİRAL HAYRETTİN İMREN
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
TÜMGENERAL
SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI
1 TÜMGENERAL MUHİTTİN FATİH SERT
TUĞGENERALLER
SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI
1 TUĞGENERAL GÖKSEL KAHYA
2 TUĞGENERAL UĞUR BULDU
3 TUĞGENERAL İHSAN ÖZDAMAR
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
KORGENERAL
SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI
1 KORGENERAL İBRAHİM YAŞAR
TÜMGENERALLER
SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI
1 TÜMGENERAL ALİ LAPANTA
2 TÜMGENERAL ARİF ÇETİN
TUĞGENERAL
SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI
1 TUĞGENERAL HACI İLBAŞ
GÜLHANE ASKERÃ TIP AKADEMİSİ
TUĞGENERALLER
SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI
1 TUĞGENERAL YUSUF PEKER
2 TUĞGENERAL UFUK DEMİRKILIÇ
3 TUĞGENERAL SAİT BAĞCI
Bir üst rütbeye, 30 Ağustostan geçerli olarak, yükselen General, Amiral ve Albaylar, şöyle: ORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN KORGENERALLER SIRA RÜTBESİ ADI SOYADI 1 KORGENERAL İSMAİL SERDAR SAVAŞ 2 KORGENERAL İHSAN UYAR KORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN...
Bir üst rütbeye, 30 Ağustostan geçerli olarak, yükselen General, Amiral ve Albaylar, şöyle: