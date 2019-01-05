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3 yaşındaki oğlunu AVM'de cebine not bırakıp terk etti

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Bursa'da 3 yaşındaki Hamza, annesi tarafından cebine "Artık bakamıyorum, tek çarem buydu'' yazılı not koyulup, bir alışveriş merkezinin oyun parkında terk edildi.

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3 yaşındaki oğlunu AVM'de cebine not bırakıp terk etti
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 Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir AVM'deki oyun parkında, güvenlik görevlileri ağlayan bir çocuk olduğunu gördü. 


Çocuğun tek başına olduğunu anlayınca da üzerindeki montun ceplerini kontrol etti. Cebinden, çocuğun 3 yaşında Hamza olduğunu bildiren ve "Çok zor durumdayım, çocuğa bakacak durumum yok. Tek çarem buydu. Bir başıma bu kadar yapabildim. Kendime bakamıyorum, bu konuda çocuğumu da pişman etmek istemiyorum'' yazan bir not çıkınca da durum polise bildirildi.

Oyun parkına gelerek, çocuğu teslim alan ve annesi tarafından bulunmadan 2 saat önce terk edildiği belirlenen Hamza'nın üzerinden çıkan not incelemeye alındı. 

Polis, notun altında yazan Gamze ismindeki anneyi bulmak için çalışma başlattı. Hamza ise emniyete götürüldü.

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