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28 Şubat davasında karar günü

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Tarihe postmodern darbe olarak geçen 28 Şubat dönemine ilişkin davada kararın bugün açıklanması bekleniyor. Duruşmaya saat 17.30'a kadar ara verildi.

28 Şubat davasında karar günü
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28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren düşürmeye ve devirmeye iştirak" suçundan yargılandığı davanın bugünkü celsesi başladı.

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, bazı sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan sanıklar beraatlerini talep etti.

Davada, aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir ve YÖK Başkanı Kemal Gürüz’ün de bulunduğu 103 sanık yargılanıyor.

Sanıklara, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren devirmek ve engellemek" suçlaması yöneltiliyor.

Savcı mütalaasında, 60 sanık için müebbet hapis cezası talep ederken, 39 sanığın beraatini istedi. Dava sürecinde 4 sanık da hayatını kaybetti.

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