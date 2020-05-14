270 yıllık tarih hayvan barınağı olarak kullanılıyor

Osmanlı döneminde birçok savaşta bulunduğu bölgenin savunmasında kullanılan 270 yıllık tarihi ''Karadağ Tabyası'' defineciler tarafından defalarca tahrip edildi. Zaman içerisinde bakımsızlık nedeniyle çökmeler yaşanan tabya artık bölgenin çobanları tarafından hayvan barınağı olarak kullanılıyor

Kars'ta bulunan 270 yıllık tarih; Karadağ Tabyası, alarm veriyor. Geçmiş yıllarda ilin savunmasında kullanılan 'Borazanlı tabya' olarak da bilinen yaklaşık 270 yıllık Karadağ Tabya zamana yenik düşüyor. Zaman içerisinde duvarları yıkılan, bakımsızlıktan çökmeye başlayan tarihi tabya, artık çobanlar tarafından hayvan barınağı olarak kullanılıyor. Tabya'nın, Osmanlı zamanında 1855 Osmanlı-Rus Savaşı, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ve 1918-1920 Osmanlı-Ermeni Savaşı'nda Kars'ın savunulmasında kullanıldığı biliniyor. Tabya'da bulunan borozan ise savaş yıllarında düşmanın geldiğini haber veriyordu.