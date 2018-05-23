27 günlük bebeğe, kulak dokusundan göz kapağı

'ın doğuştan göz kapaklarının olmaması nedeniyle Göz Sağlığı Uzmanı

'ya başvurdu. Dr. Pamukcu, muayenenin ardından

ne karar verdi. Ailenin de onay vermesiyle Zümra bebek ameliyata alınarak, kulak arkasından alınan doku ile iki göz kapağına nakledildi. Başarılı geçen operasyon ile Zümra sağlığına kavuştu.