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"2020 bitmeden 7 büyüklüğünde deprem olacak"

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"2020 bitmeden 7 büyüklüğünde deprem olacak"

Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sabah saatlerinde Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremi Youtube kanalı üzerinden yaptığı canlı yayında değerlendirdi. Ercan, “2020 yılı içerisinde Anadolu’da 7 büyüklüğündeki bir depreme tanık olacağız” dedi.

Ercan, Youtube üzerinden yaptığı değerlendirmede, “2020 yılı içerisinde Anadolu’da 7 büyüklüğündeki bir depreme tanık olacağız. Bu deprem nerede olabilir? Bunu olasılık olarak yüzde 52 olasılıkla Kuzey Anadolu Kırığı üzerinde, yüzde 33 oranında ise Batı Anadolu’da… Jeofizik mühendisi olarak böyle bir beklentinin içerisindeyim. Bize düşen görev, deprem hangi bölgelerde ne büyüklükte olabilir, bu konuda halkı uyarmaktır” dedi.

“DEPREM TOPLUMSAL VE SİYASİDİR”

Depremin sosyo-ekonomik bir sorun olduğunu söyleyen Ercan, şu görüşleri dile getirdi:

“Deprem, daima yoksul ülkelerde öldürücü ve yıkıcı olur. Türkiye’deki yönetim halkçı bir yönetim olursa, deprem sorunu da kendi içinde çözülür. Türkiye’nin çok başarılı TOKİ gibi bir kuruluşu vardır. Ama Türkiye’de halk geçim sıkıntısı içerisindedir. Halk ‘eve ekmeği nasıl getireyim, işimi nasıl kaybetmem’ mücadelesi içerisindedir. Dolayısıyla bir ülkede yoksulluk kalkmadıkça o ülkede deprem nedeniyle ölümler hiçbir zaman durmaz. Deprem olaylarını dine bağlamak, sadece kötü siyasetçilerin ağzından çıkan sözdür. Deprem, toplumsal ve siyasi bir olaydır.”

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