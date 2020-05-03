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2 milyar dolarlık iki pist yok oldu

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Türkiye'de kapatılan Atatürk Havalimanı’nın 2 milyar dolar değerindeki iki pistinin üzerine yapılan Yeşilköy Hastanesi’nin inşaatı sürüyor. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, “Stratejik önemdeki noktaları yok ettiler” dedi

2 milyar dolarlık iki pist yok oldu

Salgın nedeniyle yapımına başlanan İstanbul’daki Yeşilköy Hastanesi’nin kaba inşaatının büyük bir kısmı bitirildi. Havadan çekilen fotoğraflar, 2 milyar dolarlık piste kondurulan hastanenin, kapatılan Atatürk Havalimanı’nın nasıl kullanılamaz hale getirildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

MİLLİ SERVET YOK OLDU

Sözcü’den Yusuf Demir’in haberine göre, Yeşilköy Hastanesi’nin yapımı sırasında kapatılan Atatürk Havalimanı’nın üç pistinden ikisi kırılarak yok edildi. Sadece inşaat değeri milyarlarca lira olan iki pistin üzerine hastane yapılması, “Hastane yapmaktan çok Atatürk Havalimanı’nı yok etme operasyonu” olarak değerlendiriliyor.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, “AHL’de üç pist vardı. İkisi kuzey-güney diye bilinen 3 bin metre uzunluğunda 45 metre genişliğinde, uluslararası standartlarda, biri de 2 bin 500 metre uzunluğunda 60 metre genişliğinde pist. 2 uzun pistin de ‘başı kırıldı.’ Dolayısıyla iki pist de kullanılamaz hale geldi. Stratejik noktaları yok ettiler” dedi.

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