19 gün kaldı! Türkiye'de hükümet kurulamazsa ne olacak?

Seçimlerin üzerinden 57, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğanın hükümeti kurmak üzere AK Parti lideri Ahmet Davutoğlunu görevlendirmesinin üzerinden ise 27 gün geçmesine karşın henüz hükümet...

Seçimlerin üzerinden 57, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğanın hükümeti kurmak üzere AK Parti lideri Ahmet Davutoğlunu görevlendirmesinin üzerinden ise 27 gün geçmesine karşın henüz hükümet kurulmadı



ERKEN SEÇİM KARARINI MECLİS DE ALABİLİR CUMHURBAŞKANI DA



Anayasada öngörülen 45 günlük süre 23 Ağustos akşamı bitecek. Olası bir erken seçim kararını, Cumhurbaşkanı alabileceği gibi, Meclis de karar verebilir.



Eski Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu, erken seçim kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan alırsa seçimin hangi gün yapılacağını Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirleyeceğini, Meclis karar verirse YSKnın tarihe karışamayıp belirlenen tarihe uyacağı bilgisini verdi.



19 GÜN KALDI



Parlamentonun 7 Haziran seçimleri sonrası 4 partili oluşumuyla koalisyon tartışması da 1999dan sonra yeniden Türkiyenin gündemine girmiş oldu.



Son 10 yılda hükümetlerin kurulum sürelerine bakıldığında ortalama 1 ay civarında. Daha kısa sürede kurulan hükümetler de oldu. Örneğin 3 Kasım 2002 seçimlerinin ardından Abdullah Gül Başbakanlığındaki 1. AK Parti hükümeti 15 gün içerisinde kurulmuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğanın hükümeti kurma görevini Davutoğluna vermesinin üzerinden 27 gün geçmesine karşın henüz hükümet kurulmadı. Hükümetin kurulması için 19 gün kalmış durumda.



Bu sürenin tamamı Başbakan Ahmet Davutoğlunun arayışıyla mı sürecek, yoksa Cumhurbaşkanı yeni bir ismi görevlendirecek mi soruları ise şu anda yanıtsız.



ANAYASA NE DİYOR?



Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir isme görev vermez ve 23 Ağustos akşamına kadar hükümet kurulmazsa, erken seçim artık kaçınılmaz hale gelecek.



Anayasada yer alan hüküm, 45 günlük sürenin sonunda hükümet kurulamaması halinde Cumhurbaşkanının kesin erken seçim kararı alacağı anlamını taşımıyor.



Eminağaoğlu, Cumhurbaşkanının 45 günün sonunda erken seçim kararı alması durumunda mesele olmadığı görüşünde.



Ancak Cumhurbaşkanı seçim kararı almazsa ne olacağı konusunda farklı yorumlar olduğunun altını çizerken, İlk 45 günlük süre bittiği için Meclisin de seçim kararı alma durumu ortaya çıkıyor yorumunu yaptı.



Eski Savcı Eminağaoğlu, 24 Ağustos günü hükümet kurulmamış olması halinde Türkiyenin Meclis erken seçim kararı alır mı, alamaz mı tartışmasının başlayacağını düşünüyor.



YA HÜKÜMET KURULAMAZSA?



Hükümet 45 günlük süre içerisinde kurulamazsa erken seçim kararını hem Cumhurbaşkanı hem de Meclis alabiliyor. Aradaki farkı ise eski Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu, şöyle anlatıyor:



“Erken seçim kararını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan alınca oy verme gününü Yüksek Seçim Kurulu belirliyor. Cumhurbaşkanı sadece seçimin yenilenmesini belirliyor. Anayasa 90 gün içinde dediği için YSK kendi durumuna göre günü belirliyor.



"Çünkü YSK’nın süreyi kısaltma hakkı var. Eğer Meclis erken seçim kararı alırsa, seçim gününe YSK karışmıyor, parlamentonun belirlediği gün için seçim hazırlığına başlıyor.”



SEÇİM HÜKÜMETİ Mİ?



45 günde hükümet kurulamazsa seçim hükümeti de gündeme gelebilir.



Anayasa uyarınca, seçim hükümeti kurulabilmesi için Parlamento'da temsil edilen partiler oyları oranında kabineye üye verecekler. AKP, CHP, MHP’nin yanı sıra HDP de hükümete girmiş olacak.



Geçici Bakanlar Kurulu için güvenoyu gerekmeyecek.



Geçici Bakanlar Kurulu seçim sürecinde ve yeni Meclis toplanıncaya kadar görevde olacak.



Ancak MHP’nin, HDP’nin de içinde yer aldığı bir hükümete son dönemde izlediği siyaset ışığında sıcak bakmayacağını söylemek mümkün. O nedenle bu seçenek oldukça zayıf.



AZINLIK HÜKÜMETİ NEDİR? MÜMKÜN MÜ?

Olası bir azınlık hükümeti için Meclis Genel Kurulu’nda yapılacak güven oylamasında katılanların salt çoğunluğu aranacak.



AK Parti’nin Meclis Başkanı dışında 257 milletvekili var. MHP güvenoyu verirse ya da oylamaya katılmazsa AK Parti rahatlıkla bu hükümeti kurabilir.



Bu durumda, Bakanlar Kurulu’nun yenilenmesi, hükümet programının hazırlanıp Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi gerekecek.



MEVCUT HÜKÜMET DE KARAR ALABİLİR



AK Parti, mevcut hükümetle erken seçime gitme kararı da alabilir. AK Parti’nin Meclis Başkanlığı'na vereceği bir önerge ile belirlenmiş bir tarihte erken seçim yapılabilir.



Burada da tıpkı azınlık hükümetinin oylamasında olduğu gibi AK Parti’nin 257 sandalye sayısı bu kararı almasında kolaylık sağlayabilir.



AK Parti’nin bu kararının “45 günlük süre bittiği için anayasa uyarınca zaten erken seçime gidilecek, neden mevcut hükümetle gidilsin” anlayışıyla muhalefet karşı çıkabilir.



Bu kararı aldırmamak için Meclis’te gereken sayı 276. Bunun için muhalefet partilerinin birlikte hareket etmesi gerekir. Çünkü CHP, HDP ve MHP’nin sandalye sayısı 291. Herhangi bir partinin bu oylamaya katılmaması durumunda AK Parti mevcut hükümetle seçime gitme kararını da alabilir.



Azınlık hükümetine göre bu yöntemin farkı, hükümet programı, yeni Bakanlar Kurulu’na ihtiyaç olmaması ve prosedürünün oldukça az olması. Ayrıca zaman bakımından ve mevcut konumu koruma bakımından da hükümetin tercih etmesi daha güçlü olasılık olarak değerlendiriliyor.