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16 yaşındaki çocuk, kendisini taciz eden üvey babasını öldürdü

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Adana'da 16 yaşındaki bir erkek çocuğu, film izlerken kendisini elle taciz ettiğini ileri sürdüğü 62 yaşındaki üvey babasını, pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Polis merkezine giderek suçunu itiraf eden çocuk tutuklandı

16 yaşındaki çocuk, kendisini taciz eden üvey babasını öldürdü

Adana'da bir çocuk, kendisini elle taciz etmeye çalışan üvey babasını öldürdü.

Olay, Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde 28 Haziran günü saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Erkek çocuğu V.B. (16), polis merkezine gidip, film izlerken kendini elle taciz ettiğini ileri sürdüğü üvey babası Yusuf A.'yı (62) pompalı tüfekle vurduğunu söyledi. V.B.'nin verdiği bilgiler üzerine evine giden sağlık ekipleri, Yusuf A.'nın cansız bedenini buldu. Göğsünden av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen Yusuf A.'nın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

PSİKOLOG EŞLİĞİNDE İFADESİ ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, V.B. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. V.B., psikolog eşliğinde ifadesinin alınmasının ardından çevrede güvenlik önlemi alınarak sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Birimi'ne getirildi. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen V.B., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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