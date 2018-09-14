1500 yıllık Mamure Kalesi’ne PVC taktılar!

Restorasyon adı altında tarihi ve kültürel yapıların bozulmasına bir yenisi daha eklendi... UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan, Roma döneminden kalan 1500 yıllık Mamure Kalesi'ndeki restorasyon çalışmalarında PVC pencere, beton sıva ve mermerler kullanıldı, kale içindeki tarihi camiye klima takıldı

Birgün’den Mutlu Erol Kahya’nın haberine göre, Mersin'in Anamur ilçesinde bulunan Türkiye’nin en büyük kalelerinden Mamure Kalesi'nde 2012'de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmesinin ardından restorasyon çalışması başlatıldı. Ancak Türkiye’de sıkça görülen restorasyon rezaletlerinden birisi de bu kalede yaşandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından özel bir şirkete ihale edilerek gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarında PVC pencere, beton sıva ve mermerler kullanıldı, kale içindeki camiye klima takıldı.

“FİRMA İŞTEN EL ÇEKTİRİLMELİ”

Yapının tarihsel ve mimari özelliklerini bozan ve ‘restorasyon’ çalışmasına Anamurlular'ın tepki gösterdi. Anamur Çevre Platformu Avukatı Seyda Afyoncu, “Restorasyon ile ilgili ‘keşke yapılmasaydı’ denilecek hale geldi. Eğer restorasyon bu şekilde sürdürülecek olursa Mamure Kalesi'nin UNESCO Dünya Mirası listesine girmesi mümkün değil. Restorasyon işlemi bu konuda ehil olan firmalara ihale edilmedi. Restorasyonu yapan firmanın ne uzmanları ne de tecrübesi var.

Kale içindeki 700 yıllık caminin cephesine zarar verilerek klima takıldı. Her ne kadar restorasyonu yürüten şirket aksini iddia etse de Horasan Harcı yerine, beyaz çimento ve yöredeki bir firmadan alınan kirecin ve başka bir yerel firmadan alınan yer seramiğinin kullanıldığı yönündeki iddiaların araştırılarak sonuçların kamuoyu ile paylaşılmasını; numunelerin tarafsız ve bağımsız bilirkişilerden oluşacak heyete acilen incelettirilmesini, ama öncelikle restorasyonu yürüten firmanın işten el çektirilmesini Anamur Çevre Platformu olarak talep ediyoruz” dedi.