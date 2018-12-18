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15 ton hamsi yola döküldü

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Kapağı açılan tır kasasındaki 15 ton hamsi yola döküldü.

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15 ton hamsi yola döküldü
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Bursa'nın İznik ilçesinde, hamsi yüklü bir tırın kapağının açılması sonucu 15 ton balık yola saçıldı.

İznik-Adapazarı kara yolunun 1. kilometresinde seyreden Ferhat Altun idaresindeki tırın kasasının arka kapağı henüz belirlenemeyen bir nedenle açıldı.

Bunun üzerine kasada bulunan 15 ton hamsi yola döküldü.

Yolun kısmen trafiğe kapanmasının ardından bölgede çalışma başlatıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri yolun güvenliği sağladı.

İznik Belediyesi görevlileri ise balıkları iş makinesiyle toplayıp kamyonlara yükleyerek temizlik çalışması yaptı.

Öte yandan, hamsilerin Balıkesir'in Bandırma ilçesinden Samsun'daki yem fabrikalarına götürülmek üzere yola çıkarıldığı öğrenildi.

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