10 metreye varan karı kepçe ile ölçtüler

Geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından 9 köy ve 12 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolu kapandı.

Köylerin merkezle bağlantısını yeniden sağlamak için İl Özel İdaresi ekipleri, 2 greyder ve 2 savurma makinesiyle yolda çalışmaya başladı.

Bu arada yolları kapalı olan köylerin muhtarları ekipleri ziyaret ederek çalışmaları izledi. Muhtarlar, kar kalınlığının 10 metreye ulaştığı yolda aralıksız mücadele eden işçilere teşekkür etti.