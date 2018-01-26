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1 Milyon dolarlık zümrüt Mersin'de bulundu

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İstanbul'dan iki yıl önce çalınan 1 milyon dolar değerinde zümrüt taşı, Mersin’de bulundu. Pamuğa sarılı olarak bulunan zümrüt ile ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

1 Milyon dolarlık zümrüt Mersin'de bulundu
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Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 2016 yılında İstanbul'dan Lübnanlı bir kişiden çalınan zümrüt taşının, merkez Akdeniz ilçesindeki Atatürk Parkı içerisindeki bir kafede saklandığı bilgisine ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, kafenin ofis odasında zümrüt taşını pamuğa sarılı şekilde ele geçirdi.

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Polislerin yaptığı araştırmada 1 milyon dolar değer biçilen zümrüt taşının Lübnan uyruklu S.N'den iki yıl önce çalındığı tespit edildi.

Taşı satmaya hazırlandığı iddia edilen M.S.A. ve beraberindeki M.B, T.Ç, C.G. ve N.M. gözaltına alındı.

İstanbul'da iki yıl önce yaşanan hırsızlığın zanlısının tutuklanmasına karşın zümrüdün bulunamadığı, M.S.A'nın taşı bu kişiden aldığının tahmin edildiği öğrenildi.

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