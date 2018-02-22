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1 milyon dolarlık tarihi eser operasyonu

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İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait 1 milyon dolar değerindeki tarihi eserleri satmaya çalışan 2 kişi yakalandı.

1 milyon dolarlık tarihi eser operasyonu
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksaray'da yaptıkları kazılarda buldukları tarihi eserleri İstanbul'da satmaya çalışan iki kişi olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Teknik ve fiziki takibin ardından, zanlılara ait otomobil Çekmeköy'de durduruldu. Araçta bulunan iki kişi gözaltına alındı. Aracın bagajında yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait 1981 parça tarihi eser bulundu. 1 milyon dolar değerinde olduğu açıklanan tarihi eserler, İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ne teslim edildi. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

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