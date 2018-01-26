1 milyon dolar değerindeki zümrüt taşı Mersin'de bulundu

İstanbul'da Lübnanlı bir kişiden çalınan 1 milyon dolar değerindeki zümrüt taşı Mersin'de bir kafede bulundu; olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2016 yılında İstanbul'da Lübnanlı bir kişiden çalınan zümrüt taşının, Akdeniz ilçesi Atatürk Parkı'nda bulunan bir kafede saklandığı bilgisine ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, kafenin ofis odasında zümrüt taşını pamuğa sarılı halde buldu.

Zümrüt taşını satmaya çalıştığı iddia M.S.A. ile beraberindeki M.B, T.Ç, C.G. ve N.M. gözaltına alındı.

Polislerin yaptığı araştırmaya göre Lübnan uyruklu S.N'den çalınan zümrüt taşının değerinin 1 milyon dolar olduğu belirlendi.

İstanbul'da iki yıl önce Lübnanlı kişiden zümrüt taşını çaldığı iddia edilen bir zanlı tutuklanmış ancak şahısta zümrüt taşına ulaşılamamıştı.