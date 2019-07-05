Yedi yıldızlı yaşama muhteşem lansman

Northernland Group tarafından Mağusa- İskele ilçelerinin kesiştiği noktada yapımına başlanan Grand Sapphire proje lansmanı gerçekleştirildi. Proje, KKTC’nin en yüksek, en yeşil ve en çok sosyal alana sahip projesi olacak

Northernland Group tarafından Mağusa- İskele ilçelerinin kesiştiği noktada Long Beach bölgesinde yapımına başlanan Grand Sapphire proje lansmanı önceki akşam Palm Beach Otel’de yapıldı.

Ülke siyaset, iş, sanat ve spor dünyasını bir araya getiren geceye, yurt dışından da çok sayıda konuk katıldı.

Mimarisi, çevre düzenlemesi, otel- konut projesi ve sosyal alanları ile Grand Sapphire Projesi KKTC’deki bir çok “ilk” ve “en” olma özelliğine sahip.

Üç yıl içerisinde tamamlanacak projenin, iki yıl içerisinde satışının bitmesi hesaplanıyor.

“Kaliteli yaşam” sloganı ile 2003 yılından bu yana sektörde faaliyet gösteren Northernland, Grand Sapphire ile bu kez de “yedi yıldızlı yaşam” iddiasında.

Proje KKTC’nin en yüksek, en yeşil ve en çok sosyal alana sahip projesi olacak.

Geceye 25 farklı ülkeden emlak danışmanlarının katılması ise, KKTC’de ilk kez rastlanan bir olay oldu.

Proje için, Yıldırım köyünde 3 bin adet palmiye ağacı yetiştiriliyor. Otel ve konutlar içi tasarlanan havuz ve sosyal alanlar ise büyüklükleri itibarı ile KKTC’de bir başka ilk olacak.

Geceye katılan Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer gurur duyulacak bir proje lansmanı izlediklerini belirterek, “Bu proje uluslararası ölçekli. Bunu yerli bir şirketimiz yapıyor. Bu ulusal sermayemizin de güçlendiğini gösteriyor” dedi. TARUZ GÜÇLÜER: BU PROJENİN ARKASINA DEV BİR AİLE VAR

Northernland Construction CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Taruz Güçlüer, projenin KKTC’nin ilk karma yaşam projesi olduğunu vurguladı. Güçlüer, 180 bin metrekarelik inşaat alanına, Ada’nın en Yüksek binasını içerecek projede 7 bin metre kare havuz alanı olduğunu söyledi.

Güçlüer şöyle devam etti:

“G.Sapphire, adamızın en gözde lokasyonu olan İskele Long Beach sahilinde yer alıyor.

Toplam 75.000 m2 alan üzerine inşa edeceğimiz, 185.000m2 lik bu dev projede stüdyo daireden 4+1 lüks daire seçeneklerine kadar her ihtiyaca yönelik konutlar bulabilirsiniz. Projemizi, her ihtiyaca cevap verebilmesi için modüler olarak tasarladık.

Adada inşa edilecek en yüksek binalar olan 27-29 ve 31 katlı 3 yüksek bloktan ve 7 alçak bloktan oluşan, toplamda 1574 konutu içinde barındıran bu devasa yaşam merkezi Residance bölümümüzü oluşturacak.

5 yıldız konseptinde hizmet verecek olan Grand Sapphire Resort otelimiz, birçok ülkeden misafiri ağırlayacak, ayrıca Residance bölümünde yaşayacak olanlara da hizmet verecek çeşitli aktivite merkezlerini bünyesinde bulunduracak.

Zeminde, sadece %18 inşaat kullanımı olan, ödüllü modern mimarisi, 7000 m2 havuz alanı ve 20.000’den fazla bitki çeşitliliği ile kısacası, mavinin yeşile doyduğu, yaşamın tatile dönüştüğü Grand Sapphire’de her daire, muhteşem Akdeniz manzarasından faydalanacak şekilde konumlandırılmıştır.

Northernland’ın vizyonu olan, konut içlerinde kalite ve fonksiyonelliği, dış mimaride de öncü ve modern tasarımı, Grand Sapphire’de daha da ileriye taşıdığımızı düşünüyorum.

Grand Sapphire gerçekten de “en”lerin projesi!

Kıbrıs’ın en büyüğü olacak olan 4.000 m2 lik Punta Cana’da eğlenip serinlerken, animasyonun bitmediği havuz-bar ve aktivitelerde gönlünüzce eğlenebilirsiniz.

3.000m2 lik diğer havuzlarımızda sessizliğin ve huzurun tadını çıkartabilirsiniz.

Aksiyonu sevenler için: Aquapark’ta çocuklar gibi eğlenebilir veya kapalı havuzumuzda bütün yorgunluğunuzu atabilir ya da adada bir ilk olan, infinity pool da 85 m yükseklikte 27inci katta Akdeniz’i kucaklayabilirsiniz

Spor bir yaşam tarzı… İster tenis kortunda çocuğunuzun maçını izleyin, ister beach volley’de ter atın, isterseniz de mini golf’de eğlenin. Dilerseniz sabah sporunuzu yürüyüş-bisiklet parkurumuzda pedal çevirerek yapın. Ya da yoga, pilates yaparak güneşi kucaklayın. Ya da isterseniz, Fit Plus spor salonunda form tutun. Adrenalin tutkunları için su sporları merkezimizde eğlenceden heyecana her türlü duyguyu tatmak mümkün.

Bünyesinde bulunan Organik Spa merkezi ile, hem ruhunuzu hem bedeninizi dinlendirip, yenilenebilirsiniz.

Grand Sapphire çocukları, Kids Club’da profesyonel ekibimiz eşliğinde güven içinde eğlenirken öğrenecek, açık ve kapalı oyun alanlarında çocukluğun tadını çıkarırken, organik bahçemizde kendi eli ile koparttığı salatalığın tadına varabilecek… Kapalı ve açık sinemalarımızda hoş vakit geçirirken, dünya çocuklarıyla dostluklar kurup, farklı ülkelerden yeni arkadaşlar edinebilecekler...

Projemizde 5 adet restaurant bulunmaktadır. Ana restoranımızda, dünya mutfağını masanıza getiren zengin açık büfelerimizde farklı lezzetler deneyebilir ya da et ve balık ala carte restoranlarımızda değerli misafirlerinizi ağırlayabilir, veya gün boyu sunulan Snack ve fast food restoranımızda kendinizi ve çocuğunuzu şımartabilirsiniz.

Kapalı alanda bulunan pastanemizde, çay ve kahvelerinizi yudumlarken, taze ve lezzetli tatlıların eşsiz lezzetini deneyimleyebilirsiniz.

Grand Sapphire’de hizmet verecek 5 adet de barımız olacak.

Punta Cana Pool Bar ve Lobby Barda gün boyu iyi vakit geçirebilir, adada bir ilk olan 85metre yüksekliğindeki Infinity pool barda, ayrıcalıklı olmanın tadını çıkarabilirsiniz... Eğlenceye, tescilli bir marka olan Thrones Club’ta devam etmeden önce Roof barda yıldızların altında romantik anlar yaşayabilirsiniz

2.000m2 lik balo ve konferans salonumuzda, şık davetlere katılıp, birbirinden ünlü sanatçıların konserlerini izleyebilirsiniz.

Grand Sapphire’i özel ve farklı kılan en büyük özelliği 5yıldızlı otel konsepti ile residance konseptini harmanlayıp, ev sahiplerine 7 yıldızlı bir yaşam sunarken, “buy to let” modeli ile yerli ve yabancı tüm yatırımcılarımıza yüksek kazanç sağlamayı hedeflemesidir.

ONUR BOZKURT: 25 ÜLKEYE SATIŞ YAPTIK, BU SAYI DAHA DA ARTACAK

Northerland Construction Başkan Yardımcısı Onur Bozkurt da KKTC’nin tanıtımına da katkı sağlayacaklarını vurguladı.

Bozkurt, şunları söyledi:

“Northernland olarak bugüne kadar Almanya’dan Sudana, Litvanya’dan Venezuella’ya, Polonya’dan Mısıra, Türkiye’den İngiltere’ye, İran’dan Kazakistan’a, Rusya’dan Kanada’ya kadar 25 farklı ülkeye satış yaptık.

Hedefimiz Grand Sapphire resort ile bunu daha yukarıya çıkartıp daha çok ülke insanını adaya getirerek dünyada tanınmamış KKTC ülkesinin tanıtımına katkıda bulunmak ve KKTC turizmine ve ekonomisine rezidanslarımız ve otelimiz ile katma değer sağlamaktır. Bugüne kadar 3000 üzerinde aileyi ev sahibi yaptık ve mutlu yuvalar kurmalarına yardımcı olduk. İnşaatlarımızda da ilkleri gerçekleştirdik ve yaptığımız bütün projelerde 100% lük bir satış oranına sahip olduk.”

KORAL BOZKURT: ÖDEYECEĞİMİZ VERGİ 50 MİLYON TL

Northernland Construction Yönetim Kurulu Başkanı Koral Bozkurt, maviden yeşile muhteşem bir yaşam alanı yaratılacağını söyledi.

Projenin içerisinde “en”ler barındırdığını söyleyen Bozkurt, “50 milyon TL’yi aşan vergi bu proje ile devletin kasasına girecek” derken, ülke ekonomisine de günde 450 bin dolar potansiyelin proje içerisinde yer aldığını söylemek isterim” derdi.

Bozkurt, devamla şunları söyledi:

Projemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin enlerinin buluştuğu bir projedir.

Bu enlerden birkaç tanesini saymak isterim:

Kuzey Kıbrıs’ın EN büyük projesi,

Kuzey Kıbrıs’ın EN yüksek binası,

Tüm yaşam fonksiyonlarını içinde barındıran, EN kapsamlı projesi;

5milyon 641 bin TL’lik inşaat ruhsatıyla EN yüksek ruhsatı ödenen projesi

Ve tamamlandığı zaman devletin kasasına girecek 50 milyon 648 bin TL vergisi ile en yüksek vergiyle vergi rekortmeni olacak bir projedir.

Bu projeden devletimizin kazancı 50 milyon 648 bin TL…

Grand Sapphire İskele Bölgesinde inşaat sektörüne sağlayacağı katkı yanında, tarımdan turizme büyük bir ekonomik merkez haline gelecek bir projedir.

Grand Sapphire; bölgede ciddi bir istihdam yaratacak. Öngörülen çalışan sayısı bin civarındadır.

Sebze ve meyve ihtiyacımızı büyük oranda üreticimizi de geliştirerek sağlayacağız.

Bölgede kurulacak soğuk hava depoları ile hayvancımız; devamında çiftçimiz, balıkçımız yaratılacak bu güçlü ekonomik yapının parçası olacak.

Grand Sapphire; 8 ay doluluğu baz aldığımızda yılda 110 milyon dolar; yani 660 milyon TL ülke ekonomisine katkıda bulunacak dev bir proje ve yaşam biçimidir.”



