“Yabancı yayınlar, yapmamız gerekeni gösteriyor”

Rusca yayın yapan Country Scanner sitesinin KKTC’yi “tatil için güvenli bir yer” nitelemesini örnek gösteren Dr. Ahmet Savaşan, turizm sektörü ve hükümetin bu mesajı güçlendirecek çalışmalar yapmasının önemine işaret etti

Sağlık Turizmi Konseyi Dünya Başkan Yardımcısı ve Kıbrıs Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, KKTC’de Covid-19’a karşı sürdürülen başarılı mücadelenin, ülkemize yeni ve farklı bakışlar geliştirilmesine neden olduğuna, pek çok yayın organının KKTC’yi “güvenli tatil beldesi” olarak nitelemeye başladığına işaret ederek, turizm sektörü temsilcileri ile hükümetin bu konuya odaklanması gerektiğine dikkat çekti.

Kuzey Kıbrıs COVID-19'dan tamamen kurtulan ilk ülke olabilir…

Son olarak Rusça yayın yapan Country Scanner sitesinin, ülkemizden ‘popüler bir tatil beldesi Kuzey Kıbrıs, kendisini COVID-19'dan tamamen kurtaran ilk ülke olabilir’ diye söz ettiğini belirten Ahmet Savaşan, haberde 19 Nisan 2020'den bu yana yeni bir Covid-19 vakasına rastlanmadığına yer verildiğini söyledi.

Tatilciler için Kuzey Kıbrıs 1. seçim olmalı…

Sitenin, ayrıca, ülkemiz için ‘2020 veya 2021'de kalacak güvenli bir yer arayan tatilciler için Kuzey Kıbrıs 1 numaralı seçim olmalı’ ifadelerine de yer verdiğinin altını çizen Savaşan, bunun gibi başka yayınlar da olduğunu belirtti. Bu yayınların ciddi miktarda para harcanarak bile yaptırılmasının her zaman mümkün olmadığını söyleyen Savaşan, “bu yayınları çoğaltmak için çalışmalı ve çıkan yayınları da etkili bir şekilde değerlendirmeliyiz” dedi.

COUNTRY SCANNER’İN YAYINI…

Rusca yayın yapan Country Scanner sitesi, 10 Mayıs 2020 tarihli bir yayınında, “Kuzey Kıbrıs, 110'dan az teyit edilmiş koronavirüs vakasına sahip tek büyük Avrupa tatil beldesidir” ifadelerine yer vererek bunun “Johns Hopkins Üniversitesi Coronavirus Kaynak Merkezi tarafından kanıtlandığını” duyurmuştu. Site, buna bağlı olarak “Bu, Kuzey Kıbrıs için etkileyici bir başarıdır, ve İngiliz tatilcileri arasında en popüler olanlardan biridir” diye yazımıştı.

Sitede, Kuzey Kıbrıs için ayrıca şu bilgilere yer verilmiştir:

“1974'te Kıbrıs adası Kuzey Kıbrıs Türk kesimine ve Güney Kıbrıs Rum kesimine bölünmüştür. Adanın iki bölgesi arasındaki ilişkiler son 20 yıldır dostça olmuştur.

İlk korona virüs vakası 10 Mart'ta onaylandığında, Kuzey Kıbrıs hükümeti derhal harekete geçti. 11 Mart'ta tüm havaalanları , sınırlar kapatıldı, 16 Mart'ta da okullar kapatıldı. KKTC'ye yurt dışından gelen herkes 14 gün boyunca otellerde karantinaya alındı. Sokağa çıkma yasağı yanı sıra günlük kısmi sokağa çıkma yasak getirildi. Yeni vakaları tespit etmek için test süreci başlatıldı.

Bu önlemler, Kuzey Kıbrıs'ta korona virüs yayılımının etkileyici bir şekilde kontrol altına alınmasına yol açmıştır. Toplamda 108 vaka bildirilmiştir. Dahası, 103 hasta iyileşmiş ve evlerine ve ailelerine geri dönmüştür. 4 Mayıs 2020'den itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Adadaki normal hayata kademeli olarak geri dönüşün başlangıcı oldu.”

https://countryscanner.ru/news/stanet-li-severnyy-kipr-pervoy-stranoy-iskorenivshey-covid-19/?fbclid=IwAR1z4CKFr0oWmaEmX24QNR81ZEw5Vh_mJosD_4wvJVX5P_63P7CznN1WC1E