visitNCY projesiyle turizmde tanıtım atağı

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Turizm ve Çevre Bakanlığı sosyal medya adresinden canlı olarak gerçekleştirilen ve KKTC’de ilk kez resmi dijital ortamda düzenlenen lansmanda “Güvende Kal” sertifika programı ve Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın yeni internet sayfasının tanıtımını gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Üstel, dijital lansman toplantısında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Global ölçekte hayatı olumsuz etkileyen bir salgın, bütün dünyayı olduğu gibi bizleri de etkilemiştir. Zamanında alınan kararlar ve halkımızın göstermiş olduğu irade sayesinde Kuzey Kıbrıs’ta uzun bir süredir yeni vakaya rastlanmamıştır. Bakanlar kurulunun kararları çerçevesinde, ülkemizde normalleşme süreci kademeli olarak başlamış olup, sevindirici şekilde hayat normale dönmektedir.

Ülkemizin kısa süre içerisinde, küresel salgın Covid-19’u kontrol altına alması ve ardından kontrollü açılım süreci içerisine girmesi, ülkemizim lokomotif sektörü turizm işletmelerinin de kontrollü bir şekilde açılması gündeme gelmiştir.

“Buna göre, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği koordinasyonunda, turizm işletmelerine yönelik kriterlerin belirlenmesi ve açılım için gerekli olan şartların yerine getirilmesiyle birlikte sertifikasyon sisteminin hayata geçmesi çalışmalarımız tamamlanmış, kriterlere uygun çalışmaları gerçekleştiren ve denetimler sonucunda ‘güvende kal’ sertifikası almaya hak kazanan turizm işletmelerimiz, 1 Haziran tarihi itibariyle çalışmalarına başlamışlardır. ‘Güvende Kal Sertifikasyon’ uygulaması, toplum sağlığını gözetmek amacı ile turizm işletmelerine ileri düzey hijyen standartlarına uyulması ve belirlenen önlemlerin alınmasını zorunlu kılmaktadır.

“Denetimlerden geçen işletmeler ‘Güvende Kal Sertifikası’nı ve rozetini almaya hak kazanıp faaliyetlerini sürdürebileceklerdir. Bu sayede sektörde maksimum güvenlik hedeflenmektedir. Bakanlığımız güvenli adamızda, güvenli tatil yapma imkanı sağlamıştır.

Diğer taraftan, Kuzey Kıbrıs turizmini tek bakışta tanınan bir marka olma hedefi ile ülkemizin doğal, kültürel ve tarihi değerlerini dünyaya tanıtma hedefiyle yeni turizm portalı visitNCY projesi yoğun bir sürecinin sonunda bugün hayata geçmiş bulunuyor.

VisitNCY’i günümüz standartlarını uygun aynı zamanda gelecekte güncellenebilecek ve zenginleştirilebilecek şekilde hazırlandı. Bu anlamda birimlerimiz içerik zenginleştirme, etkinlik takvimlerinin güncellenmesi, yeni diller eklenmesi, sosyal medya hesaplarının yönetilmesi ve canlı destek gibi çalışmalarla Turizm Portalımızı sürekli zenginleştirecektir.

Bu portal bizim dünyaya açılan penceremiz, vitrinimiz. Bu portal hepimizin. Sizlerin desteğini bekliyoruz. Seyahat acenteleri, turizm paydaşları, rehberlerimiz ve tüm halkımız, paylaşımlarınızda #visitNCY kullanın, portalımıza link verin. Hep birlikte güçlü bir şekilde ülkemizi dünyaya tanıtalım.

Ülkemizin doğal, kültürel ve tarihi değerlerini ortaya çıkarmayı, korumayı, geliştirmeyi, dünyaya tanıtmayı, gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen Bakanlığımız ülkemizin güvenliğini de göz önünde bulundurarak çalışmalarını sürdürecektir.”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in konuşmasının ardından, Turizm ve Çevre Bakanlığı Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdür Muavini Latif İnce, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın yeni portalı olan visitNCY.com’un tanıtımını gerçekleştirdi.

İnce, “bugün itibariyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dünyaya açılan yeni dijital penceresi olan yeni markamız VisitNCY ve visitncy.com Turizm portalımız yayına girmiştir.

Temennimiz, Bakanlığımızın attığı bu adımla, ülkemizi bir tatil destinasyonu olarak daha güçlü tanıtabilmek, daha geniş pazarlara daha hızlı ve kolay erişebilmek ve tüm turizm paydaşlarına bu kapsamlı çalışmayla daha da destek olabilmek.

Yeni sitemizin kullanıcı dostu tasarımı, mobil uyumu, zengin içeriği, interaktif özellikleri ve geliştirilmeye açık altyapısı ile şu an için Türkçe ve İngilizce olmak üzere 2 dilde yayına girmiştir ve kısa bir süre içerisinde Almanca ve Rusça dillerinin eklenmesi ile 4 dilde yayında olmasını hedefliyoruz.

Turizm portalımızda her dilde olmak üzere 200’den fazla konu başlık ve 75.000’den fazla özgün kelimeden oluşan metin yer almaktadır.

Tarihi ve dini yerler, doğal güzellikler, kültür, gastronomi, sağlık turizmi, düğün ve balayı, spor aktiviteleri, deniz ve de gece hayatı olmak üzere 9 ana kategori ve de 6 ana destinasyon altında kaleme alınmış zengin içeriğe, harita desteği günümüz turizm portallarının sıklıkla kullandığı bir yöntemle, meraklılarına rehberlik edecek nitelikte hazırlanmıştır.

Farklı turist profillerine göre ayrıca site içinde hazırlanmış özel planlamalarla birlikte, anlık hava durumu, sıkça sorulan sorulardan, elektronik ortam broşürlerimizi okuma veya indirmeye kadar birçok özellik ve içerik düşünülmüştür.

Şenlik, festival, konser, sergi, tiyatro gibi etkinliklerin takvimleri ve detayların bulunacağı dijital etkinlik rehberi bundan böyle düzenli şekilde güncellenerek, site kullanıcıların gezi veya etkinlik katılım planı yapmalarına yardımcı olacaktır.

Yeni Turizm portalimiz hazırlanırken, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesinin fotoğraf arşivi de güncellenmiştir, üzerindeki çalışmalarımız halen devam ediyor.

Bu zengin ve özgün içerikler ile birlikte devam eden arama motor optimizasyonları, Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası tanıtımına büyük katkı sağlayacaktır. Google ve Yandex gibi arama motorlarında, uygun kelimelerle veya keywordlerle arandığında, sitemizin kısa süre içinde üst sıralarda yer almasını hedefliyoruz. Ziyaretçinin kullandığı browser diline göre ise sayfanın o dilde açılması için yine çalışmalar yapılmıştır.

Ayrıca, visitNCY sosyal medyayı da etkin bir şekilde kullanacaktır. Facebook, Twitter, Youtube ve Instagram hesapları ile kullanıcıları ile sürekli etkileşim halinde olacak portal, kullanıcıların talep ve istekleri doğrultusunda uyarlanarak değişen kullanıcı ihtiyaçlarına karşılık verebilmeyi amaçlamaktadır.

Bu sayfalarımızı takip etmeniz, paylaşımlarımızı beğenmemiz, kendi profillerinizde paylaşmaya davet ediyoruz, hashtag visitNCY kullanarak ise yeni markamızın bilinirliğinin daha da hızlı yayılmasına yardımcı olacaktır.

Bugün inceleyeceğiniz Turizm portali bizim için sadece bir başlangıçtır. Turizm Bakanlığı sayfaların zenginleştirilmesi, içeriklerin genişletilmesi ve güncellenmesi için bunda böyle her daim üzerinde çalışmalarımız devam edecektir. Ayrıca sayfanın altyapısı sitenin özelliklerinin de güçlendirilmesine müsait olarak hazırlanmıştır.

Bugün sizlere sadece yeni bir Turizm Portalı ile karşınızda değiliz. Yeni bir marka ve Kuzey Kıbrıs’ın dünyaya sunduğu yeni ve modern bir bakış açısıyla birlikteyiz, tüm zenginliklerimizin bir arada olduğu kapsamlı bir platformda.

Kuzey Kıbrıs’ın yeni Turizm Portalı hepimizin ve gelecek nesillerimizin. Dolayısıyla özellikle bu kısa süre içinde sizlerden alacağımız destek ve de yorumlarınız bizler için önemli. İhtiyaç halinde bu konuda bize admin@visitncy.com mail adresinden ulaşmanızı rica ederiz.”