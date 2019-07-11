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Üstel, Restorantcıların sıkıntılarını dinledi

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Üstel, Restorantcıların sıkıntılarını dinledi
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Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel,  Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği (Res-Bir) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Restorancılar Birliği Başkanı Salih Kayım, kabul sırasında yaptığı konuşmada sektörün yaşadığı sıkıntıları aktardı.

Kayım, Restorancılar Birliği yasasında bazı boşluklar olduğunu, bu nedenle yasada tadilat yapmaya başladıklarını söyledi.

ÜSTEL

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ise Restorancılar Birliği yasasının iyileştirilmesi için destek olmak istediklerini söyledi. Üstel, denetim, sağlık ve hijyen anlamında sektörün güçlü bir Res-Bir’e ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Üstel, gastronomi turizminin gelişmesi ve Kıbrıs Türk kültürü ve mutfağının tanıtılması anlamında bakanlık olarak çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Restorancılar Birliği’nin sıkıntılarını gidermek için gerekli kurum ve kuruluşlarla bir araya gelerek, çalışmalar yapacaklarını söyleyen Üstel, ileriki günlerde tekrardan Res-Bir ile detaylı bir toplantı yapacağını da ifade etti. 

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