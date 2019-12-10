banner255
banner69
Kuğulu Park oldu sulu park
Kuğulu Park oldu sulu park
13 0
Hentbol U20’lerde sona doğru
Hentbol U20’lerde sona doğru
18 0
 
Birbirinden lezzetli tost tarifleri
Birbirinden lezzetli tost tarifleri
30 0
Yeni Zelanda'da Whaakari Yanardağı patladı
Yeni Zelanda'da Whaakari Yanardağı patladı
38 0
“Öksüzler” perde açıyor
“Öksüzler” perde açıyor
16 0
Hamitköy'e ilaç gibi galibiyet
Hamitköy'e ilaç gibi galibiyet
139 0
MTG yakın takipte
MTG yakın takipte
68 0
banner82

Üstel'den önemli çağrı

banner27

Üstel'den önemli çağrı

urizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, seyahatin en önemli insan haklarından biri olduğuna dikkat çekerek, dünyaya, “Kuzey Kıbrıs üzerindeki haksız ulaşım ambargosunun kaldırılması, seyahat özgürlüğünün verilmesi ve direkt seferlerin başlatılması” için çağrıda bulundu.

Ünal Üstel, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabulünün 71. yıldönümü çerçevesinde açıklama yaptı.

Üstel, haksız ulaşım ambargosunun kaldırılması konusunda hükümetin mücadelesini her platformda artırarak sürdüreceğini de bildirdi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.