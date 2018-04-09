Uluslararası alanda tarihi temsiliyet

57 ülkenin yer aldığı Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nin Başkan Yardımcılığına, KKTC’den Dr. Ahmet Savaşan getirildi. Bakan Ataoğlu, elde edilen başarının tarihi olduğunu söylerken, Savaşan ise “Hedefimiz dünya başkanlığıdır” dedi
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Onur Kurulu Üyesi olarak 38 ülkeden 47 delege ile birlikte Dünya Sağlık Turizmi Konseyi (Global Healthcare Travel Council) Genel Kurulu’na katıldı. Genel Kurulda KKTC adına Dr. Ahmet Savaşan Dünya Başkan Yardımcılığına seçildi.
Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Olağan Genel Kurulu Antalya'da bu yıl ikincisi TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde gerçekleştirilen Dünya sağlık, spor ve alternatif turizm kongre fuarında özel bir oturumda gerçekleştirildi.
Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Kurucu Başkanı Emin Çakmak'ın başkanlığında gerçekleştirilen ve 2018 yılında Dünya sağlık turizmine yön verecek ülkelerin temsilcilerinin belirlendiği seçimde Dünya Başkanlığına Azerbaycan’dan Rusyan Guliyev, Genel Başkan Yardımcılığına KKTC’den Dr. Ahmet Savaşan ve Genel Sekreterliğe de Yunanistan’dan Constantine Constantinides’in seçildiği belirtildi.
ATAOĞLU: KONSEYDE KKTC BAYRAĞI 57 ÜLKEYLE BİRLİKTE YER ALIYOR...
Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nde Kuzey Kıbrıs’ın 57 ülkeyle birlikte eşit koşullarda temsil edilmesinden ve bütün bayraklarla birlikte KKTC bayrağına da yer verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Fikri Ataoğlu, Kurucu Başkan Emin Çakmak’a KKTC’nin bu önemli temsiliyeti kazanmasındaki belirleyici katkısından ötürü teşekkür etti.
SAĞLIK VE SPOR İÇİN GEREKEN ADIMLARI ATIYORUZ...
Kuzey Kıbrıs için dört beş saatlik uçuş mesafesinde yaşayan 1.5 milyar insanı büyük bir potansiyel olarak gördüklerini ifade eden Ataoğlu, “bizler ülkemizde başta Sağlık Turizmi olmak üzere spor ve diğer alternatif turizm türlerinin gelişmesi amacıyla Dünyadaki pek çok ülke gibi bu alanların teşviklendirilmesi, çağdaş, ülkemize uygun işlevi yüksek yasalar ve tüzüklerle desteklemek için gereken adımları atıyoruz” dedi.
BAŞKAN YARDIMCILIĞININ KKTC’YE VERİLMESİNE BÜTÜN DELEGELER EVET DEDİ...
Dünya Sağlık Turizmini şekillendirecek Dünya Konseyinin Başkan yardımcılığının KKTC’ye verilmesinde bütün delegelerin olumlu oy kullandığının altını çizen Ataoğlu bu oylamayla elde edilen başarının tarihi önemi bulunduğunu kaydetti. Ataoğlu konuşmasının sonunda “bütün ülkelere ve delegelere ülkem ve insanlarımız adına gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
SAVAŞAN: KUZEY KIBRIS, SAĞLIK TURİZMİNDE ÖNEMLİ AVANTAJLARA SAHİP
KKTC’nin 54. üye ülke olarak Dünya Konseyine kabul edildiğini ve 2017 yılında da Dünya Konseyi’nde yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptıklarını anımsatan Dr. Ahmet Savaşan da yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs’ın coğrafi konumu, tarihi, turistik ve insani özellikleri yanısıra, hastanelerinde ve tüp bebek merkezlerindeki son teknoloji cihazları, güncel bilgi kullanan uzman hekimleri, uluslararası akreditasyonları yanısıra otellerinde sunulan medikal welness, spa uygulamaları ve ileri yaş ve engelli turizminde sahip olduğu potansiyeli ile birleştirilen fiyat avantajları sayesinde sağlık turizminde tercih edilmek için gereken bütün özelliklere sahip olduğunu vurguladı.
HEDEFİMİZ DÜNYA BAŞKANLIĞI...
Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nin 57 ülkesiyle var olan işbirliğinin 2018 yılında en üst seviyeye çıkartılması ve geliştirmesi için büyük bir çaba göstereceklerini ifade eden Savaşan, “amacımız Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanlığını 2020 yılında Kuzey Kıbrıs’a alarak Dünya Sağlık Turizmi Formu’na ev sahipliği yapmaktır” dedi.
ÇAKMAK: KKTC’YE DESTEĞİMİZ SÜRECEK...
KKTC’ye dün olduğu gibi bundan sonra da desteklerinin devam edeceğini belirten Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Kurucu Başkanı Emin Çakmak da KKTC’nin Sağlık ve Spor Turizmi endüstrilerinden hak ettiği payı alabilmesi için başlatılan projelerin tamamlanacağını ve ardından da yeni projelere hayat verileceğini söyledi.
GULİYEV: DÜNYA KONSEYİNDE 1 MİLLET 3 DEVLET.
Türkiye, Azerbaycan ve KKTC’nin Dünya Sağlık Turizmi Konseyi çatısı altında eşit şekilde yer almasının bir millet üç devlet gerçeğini göstermesi bakımından çok büyük bir anlamı olduğunu ifade eden Dünya Başkanı Rusyan Guliyev da “Dünya Sağlık Turizmi politikalarına yön veren böylesi önemli bir uluslararası platformda Kuzey Kıbrıs’ın başkan yardımcılığı görevini üstlenmesinden büyük bir mutluluk duyuyoruz. Konseye önemli katkılar vereceğinden emin olduğum kardeşim Ahmet Savaşan’ı kutluyorum ve kendisine başarılar diliyorum” dedi.
Açıklamanın sonunda, bilgi birikiminin paylaşılması ana temasıyla gerçekleştirilen ve 3. Dünya Sağlık Turizmi Formu’nun 25 Şubat 2019 tarihinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılmasına karar verilen genel kurul toplantısında, Litvanya ve İran’ın da aralarında bulunduğu yeni ülkelerin üyelikleri yanısıra, sağlık turizminde faaliyet gösteren hastane, klinik, aracı kurumlar, wellness merkezleri gibi kuruluşların akreditasyonları ve sertifikalandırılmaları başta olmak üzere pek çok konunun görüşülerek çeşitli kararlar üretildiğine yer verildi.