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"Ülke tanıtımında rehberlere büyük görevler düşüyor"

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Ülkenin kültürel anlamda doğru tanıtılması konusunda rehberlere çok büyük görevler düştüğünü belirten Turizm Bakanı Ataoğlu, rehberlik mesleğini icra eden kişilerin zaman mevhumu gözetmeksizin özveri ile çalıştıklarını ifade etti

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"Ülke tanıtımında rehberlere büyük görevler düşüyor"
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Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülkenin kültürel anlamda doğru tanıtılması konusunda rehberlere çok büyük görevler düştüğünü belirtti.
Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB) işbirliğinde düzenlenen 35. dönem ‘Turist Rehberi Yetiştirme’ kursu bugün başladı.
Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sekiz ayrı dilde toplam 43 kişinin eğitim alacağı kurslar 28 Mayıs tarihinde sona erecek. 
Düzenlenen kurslar ile bugüne kadar toplam bin 352 turist rehberi yetiştirildi.
ATAOĞLU
Kamu-Sen konferans salonunda başlayan Turist Rehberi Yetiştirme Kursu’nun ilk gününde kursiyerlere hitap eden Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülke turizmi açısından rehberlerin önemine değindi.
Ülkenin kültürel anlamda doğru tanıtılması konusunda rehberlere çok büyük görevler düştüğünü belirten Ataoğlu, rehberlik mesleğini icra eden kişilerin zaman mevhumu gözetmeksizin özveri ile çalıştıklarını ifade etti.
Turistlere göre rehberlerin birer öğretmen olduğunu vurgulayan Ataoğlu, değişen ve gelişen turizm modelleri dolayısıyla rehberlik eğitiminin hiç bir zaman bitmeyeceğini belirtti. 
Bakan Ataoğlu 4 ay sürecek olan rehberlik kursuna katılan kursiyerlere başarılar dilerken, KITREB ile birlikte ülke turizmi için hizmet vermeye devam edeceklerini de vurguladı.

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