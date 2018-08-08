Türkiye’den daha fazla turist hedefi

KKTC turizmi, Bursa’da düzenlenen etkinliklerde tanıtılıyor. Turizm Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel, Türkiye’den gelen turist sayısını daha da artırmayı hedeflediklerini söyledi

Turizm ve Çevre Bakanlığı, ülkenin tanıtılması ve turizm sektörünün pazarlanması konusunda yürütülen tanıtım günleri etkinliklerine Bursa’da devam ediyor.

Bakanlık tarafından gerçekleştirilen tanıtım günleri kapsamında Türk Hava Yolları, KITOB, KITSAB ve ülke turizm sektör temsilcileri işbirliğinde ‘KKTC Turizm Tanıtım Günleri” etkinliği düzenlendi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel, Bursa ile KKTC arasında kurulan işbirliği köprüsünün turizm açısından önemine değindi.

KKTC’nin sadece eğlence sektöründen ibaret olmadığını, adanın medeniyetlere ev sahipliği yaptığını çok kültürlü ve tarihsel bir yapıya sahip olduğunu anlattı.

Sağlık sektörünün yanı sıra denizi, doğası, kültürel yapısı, yöresel mutfağı ile KKTC’ye olan ilginin her geçen gün devam ettiğini kaydeden Esenyel, ülkeyi ziyaret eden turist sayısının büyük bir çoğunluğunu Türkiye’den gelen turistlerin oluşturduğunu söyledi.

Yapılacak işbirlikleri sayesinde Türkiye’den gelen turist sayısını daha da artırmayı hedeflediklerini ifade eden Esenyel, bu konuda tur öperatörlerine çok büyük görevler düştüğünü belirtti.

Paket programlar doğrultusunda 3 gün Bursa, 4 gün Kuzey Kıbrıs gibi alternatiflerin de olabileceğine değinen Esenyel, iyi niyetle güzel projelere imza atabileceklerini söyledi.

Türk Hava Yolları Temsilcisi Nadire Sevindik, etkinlikteki amaçlarının Bursa ile KKTC arasında bağ kurmak ve turizm alanında ki işbirliğini artırmak olduğunu kaydetti.

Bursa Turizm Platformu Başkanı Hasan Eker de, Kıbrıs’ın sadece eğlence merkezi olmadığını aynı zamanda gastronomi, deniz, tarihsel dokusu ve artık sağlık sektörünün de merkezi haline geldiğini ifade ederek, KKTC’ye giden turistlerin kendilerini ülkelerinde gibi hissettiklerini söyledi.

TÜRSAB Yöre Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu da, iki ülke arasında turizm sektöründe yürütülen işbirliğinin önemine değinerek, KKTC ile her zaman iyi ilişki içerisinde olduklarını, bunun turizme olumlu yansıyacağını belirtti.

Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Gedik, Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye için büyük öneme sahip olduğunu söyleyerek, KKTC’nin cennetten bir ada olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından etkinlik, THY ve KKTC’nin tanıtım videolarının izlenmesiyle devam etti.

Etkinliğin ikinci bölümünde ise ülke turizm sektör temsilcileri ile Bursa sektör temsilcileri bir araya gelerek turizm işbirliği konusunu ele aldılar.

Bursa ve bölgesinden 30 acentenin katıldığı etkinlikte, KKTC’den sektör temsilcileri ile Bursalı acenteler arasında verimli görüşmeler gerçekleştirildiği bildirildi.